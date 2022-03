Badminton-Superstar Viktor Axelsen – «Ich habe alles gewonnen, wovon ich jemals geträumt habe» Viktor Axelsen ist der beste Badminton-Spieler der Welt und Favorit am Swiss Open. Der 28-Jährige spricht über seine Ziele, seine Familie und sein neues Leben in Dubai. Linus Schauffert Tilman Pauls

Gilt in diesem Jahr als Favorit am Swiss Open: der Däne Viktor Axelsen. Foto: Zac Goodwin (Keystone)

Viktor Axelsen, wer ist der beste Badmintonspieler, den Dänemark je gesehen hat? Oh Gott, gleich zu Beginn so eine grosse Frage?

Wir wollen ja nur einen Namen von Ihnen hören. Aber es gibt so viele. Erland Kops hat in den 50ern und 60ern siebenmal die All England Open gewonnen, das war damals die inoffizielle Weltmeisterschaft. Morten Frost war unglaublich. Peter Gade, zu ihm habe ich als Kind aufgeschaut. Aber sie alle lassen sich nicht miteinander vergleichen, der Sport hat sich so verändert.

Sie hätten auch Ihren eigenen Namen nennen können. Mir ist es aber ehrlich gesagt relativ egal, wer der Beste ist. Man kann es ohnehin nicht beweisen.



Trotzdem: Hätten Sie je gedacht, dass Sie mal die Nummer 1 der Welt werden, Olympiagold gewinnen, Weltmeister werden? Nein, wie auch? Ich weiss noch, wie alles angefangen hat. Mit fünf oder sechs Jahren hat mein Vater mir in Odense die Grundlagen beigebracht. Zu dieser Zeit spielte ich Fussball, merkte aber schnell, dass ich lieber allein auf dem Court stehe. Und dann hatte ich das Glück, einen guten Club und gute Spieler um mich herum zu haben.



Mit 17 zogen sie allein nach Kopenhagen. War das der Moment, in dem sie sich voll für den Sport entschieden haben? Das war ehrlich gesagt schon früher. Mir war klar: Ich will Badmintonspieler werden. Ich habe versucht, die Schule zu beenden. Aber in Kopenhagen habe ich gemerkt, dass ich die zwei Dinge nicht unter einen Hut kriege. Schule und Badminton in einer neuen Stadt und ohne Führerschein – unmöglich.

Ist es immer noch besonders, als Europäer an der Spitze des Sports zu stehen? Haben Sie sich zu Beginn fremd gefühlt in dieser doch asiatisch bestimmten Sportart? Nein, nicht wirklich. Ich war ja nicht der erste Spieler, der diesen Weg gegangen ist. Das haben viele andere vor mir auch schon geschafft. Es war aber wichtig für mich, zu sehen, dass auch dänische Spieler die Spitze des Sports schon erreicht hatten.

Dänemark hat eine sehr grosse, lange Badminton-Tradition. Wieso ist das für ein Land wie die Schweiz nicht möglich, das ja durchaus vergleichbar ist? Sie sagen es: Es liegt sicher an der Tradition. Badminton wird bei uns von Generation zu Generation weitergegeben. Ich hatte Vorbilder aus meinem Land, die sich nach ihrer Karriere für den Nachwuchs eingesetzt haben. Der Schweiz fehlt da sicher dieser eine Name, der diese Bewegung starten kann. Nehmen Sie Carolina Marin aus Spanien. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in zehn Jahren mehr Spielerinnen und Spieler aus Spanien sehen. Und das alles nur wegen ihr.

Sie selbst haben sich nun ein Stück weit von Dänemark entfernt, Sie trainieren und leben in Dubai. Ja, wir sind nach meiner Goldmedaille in Tokio umgezogen. Ich muss sagen, dass mir die Stadt sehr gefällt: Ich habe perfekte Trainingsmöglichkeiten, der Kindergarten für meine Tochter ist gleich um die Ecke und das Wetter ist auch nicht so schlecht.

Sieg für Axelsen, Aus für Stadelmann Infos einblenden Viktor Axelsen hat sein erstes Spiel am Swiss Open am Mittwoch souverän gewonnen: Der 28-jährige Däne siegte in zwei Sätzen gegen Chico Aura Dwi Wardoyo aus Indonesien. Für Jenjira Stadelmann, die beste Schweizerin im Hauptfeld, endete das Turnier hingegen bereits in der ersten Runde: Sie verlor in zwei Sätzen gegen die Dänin Julie Dawall Jakobsen.

Zudem haben Sie Mandarin gelernt. Ich wollte neben dem Badminton noch was für meinen Kopf machen. Wissen Sie, ich war nicht der Beste in der Schule, neben dem Badminton hatte einfach nichts anderes Platz. Ich merkte, dass ich eine Abwechslung neben dem Sport brauchte und habe mich entschieden, die Sprache zu lernen. Mittlerweile spreche ich fliessend und es ist eine super Ergänzung. Zum einen, um vermehrt mit meinen chinesischen Fans in Kontakt zu treten. Zum anderen hilft es mir bei der Vermarktung.

Dann war es also auch eine Geschäftsentscheidung? Ja, natürlich. In erster Linie habe ich es schon gelernt, weil ich mich mit den chinesischen Fans verständigen will. Aber klar, ich wurde so auch attraktiver für die Unternehmen und Marken in China. Und als Sportler ist das auch Teil deines Jobs, dich selbst möglichst gut zu vermarkten.

Fällt es Ihnen leicht, sich selbst zu verkaufen? Dafür habe ich ein kleines Team an meiner Seite. Und ich muss sagen, dass wir eher vorsichtig vorgehen. Wir haben schon viele Dinge abgelehnt, weil ich mein Gesicht nicht überall sehen will. Und mir ist es wichtig, zum Beispiel Plattformen wie Facebook oder Instagram selbst zu betreuen. Ich könnte mit einer grossen Firma zusammenarbeiten, die sich darum kümmert und mir so viele Follower und Likes wie möglich beschafft. Aber das bin nicht ich.

Wer hilft Ihnen bei diesen Entscheidungen? Ich habe ein kleines Board mit fünf, sechs Leuten, die mich eng beraten. Wir haben Anwälte für die Verträge. Und natürlich helfen mir meine Trainer auf und neben dem Platz.

Sie haben am letzten Sonntag zum zweiten Mal das All England Open gewonnen, ehe Sie nach Basel gekommen sind. Glückwunsch! Danke. Das All England ist eines der grössten Turniere, für mich ist das vergleichbar mit einer WM. Es ist so schwierig, dieses Turnier zu gewinnen, du musst körperlich fit sein, mental, und dann brauchst du immer auch etwas Glück. Dass ich dort jetzt zum zweiten Mal gewinnen konnte, ist einfach nur unglaublich.

Viktor Axelsen nach seinem Sieg am All England Open. Foto: AFP

Und? Ausgelassen gefeiert? Nein, bisher hatte ich leider keine Möglichkeit dazu. Es gab nur ein Nachtessen mit meiner Familie und den Leuten, die mich unterstützt haben. Aber nächste Woche werde ich das sicher noch nachholen.

Nach Ihrem Sieg in Basel? Hoffentlich.

Was verbinden Sie mit Basel? Ich habe viele gute Erinnerungen. Ich habe 2014 meinen ersten grossen internationalen Titel hier gewonnen. Ich habe die Szenen gestern zufällig auf Youtube gesehen. Da sind die ganzen Erinnerungen hochgekommen. Leider findet das Turnier direkt nach dem All England statt, weswegen es leider einige Absagen gab. Aber ich mag das Turnier hier, ich mag die Stadt, ich mag die Organisation und die Menschen.

Ihre Familie ist dieses Mal nicht bei Ihnen. Nein, meine Verlobte und meine Tochter sind Anfang Woche direkt nach Dubai zurückgeflogen.

Hat das Leben als Vater auch Ihr Leben als Sportler verändert? Auf jeden Fall. Ich spiele jetzt nicht mehr nur für mich, sondern für meine Tochter und meine Verlobte. Das hält mich einerseits auf dem Boden. Ich weiss, dass es noch Wichtigeres gibt als den Sport. Andererseits motiviert es mich aber auch. Es ist schön, wenn meine Tochter Vega jetzt bei den Spielen dabei sein kann und sieht, was ich in den nächsten Jahren hoffentlich noch erreiche.

Was wollen Sie denn überhaupt noch erreichen? Ich habe nicht das Gefühl, dass etwas fehlt. Ich habe alles gewonnen, wovon ich jemals geträumt habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich noch verbessern kann. Und dann ist klar, dass ich möglichst viele Turniere gewinnen will.

Und was bedeutet es Ihnen, die Nummer 1 der Welt zu sein? Das ist immer noch unglaublich, klar. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich lieber einen Titel gewinnen als im Ranking ganz oben zu stehen. Wobei sich das Eine natürlich aus dem Anderen ergibt.

Und wie geht es dann weiter? Wie sieht der Plan für Ihre weitere Karriere aus? Der Vertrag mit meinem Hauptsponsor läuft ab diesem Jahr noch fünf Jahre. Das ist für mich der Zeithorizont, der Rahmen. Ich bin jetzt 28, ich komme jetzt so langsam in ein Alter, in dem ich meinen Körper spüre. Aber fünf Jahre sind eine lange Zeit, in der viel passieren kann.

Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

