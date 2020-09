Stephanie Eymann im Porträt – «Ich glaube ungern, was man mir erzählt» Die BaZ trifft in der Innenstadt die kritische, aber offene und unverkrampfte Regierungskandidatin der LDP, Stephanie Eymann, die nur eines will: ins Präsidialdepartement und dieses «messbar» machen. Daniel Wahl

Alles wirkt ein wenig fröhlicher, unverkrampfter und sportlich-offener um die LDP-Regierungsratskandidatin Stephanie Eymann: die Begrüssungen ihrer Kollegen, die Fotosession für die BaZ-Bilder, die Gespräche über Ideen, politische Ambitionen und Hobby beim Flanieren durch die Stadt. Die 41-Jährige im Feuerzeichen des Löwen winkt ihren Freunden in der Freien Strasse zu, springt schnell zum Mülleimer, um ihre Kippe zu entsorgen (als Leiterin der Baselbieter Verkehrspolizei muss sie Littering-Vorbild sein), und wehrt herzhaft ab, als sie im Scherz gefragt wird, ob sie sich nicht gleich bei der Klima-Demo abbilden lassen wolle, die eben an ihr vorbei durch die Stadt gezogen ist. Eine Anti-Demo-Haltung ist bei der Polizei wohl berufliche Sozialisation. Bei der Leiterin der Baselbieter Verkehrspolizei ist es noch etwas mehr: Das Asketenhafte und Lustfeindliche, das bei den Klima-Demonstranten mitschwingt, ist nicht ihr Ding und steht auch nicht auf der obersten politischen Traktandenliste der Politikerin, die Jahrzehnte im Oberbaselbiet gelebt hat.

Greift nach dem Sitz von Elisabeth Ackermann: LDP-Kandidatin Stephanie Eymann. Foto: Dominik Plüss

Eigentlich ist Eymann zum Wahlkampf angetreten, um die bürgerliche Mehrheit in der Regierung zurückzugewinnen. Mit ihrer Kandidatur sei auch gleich das Frauenproblem der regierungsrätlichen Boygroup «Dürr Cramer Engelberger» gelöst. Eymann will den Sitz der wegen der Museumsaffäre angeschlagenen Elisabeth Ackermann (Grüne) ergattern. Eigentlich. Aber zeitgleich ist die Frau die grössere Bedrohung für Regierungsrat Baschi Dürr (FDP). Mit ihrem fürs Justiz- und Sicherheitsdepartement bestens gefüllten Bildungsrucksack – sie war Staatsanwältin und ist Dozentin an der Universität Basel und an leitender Stelle im Baselbieter Polizeikader – bringt sie mehr berufliche Qualifikationen als alle anderen mit, um in Basel in den Spiegelhof einzuziehen. «Nein, ich lasse mich vor dem Rathaus fotografieren, ich kandidiere fürs Präsidialdepartement», sagt sie aber dezidiert. Einer Diskussion über die Gefahr ihrer Kandidatur für Dürr ist ihr unangenehm.

Politik ist Familiensache

Gut zwanzig Jahre lang hatte Eymann die Belchenfluh im Rücken, die graugelben Kalkfelsen der Lauch- und Geissfluh zur Rechten, den Ankenballen in Reichweite und die atemberaubende Schönheit des Baselbieter Juras vor ihrer Haustür in Eptingen, wo sie auch Gemeinderätin war. Als Exekutivmitglied im Dorf lernte sie «die Unmittelbarkeit einer Gemeindeversammlung kennen», wie sie sich ausdrückt. Vor zwei Jahren, nach der Trennung von «Opéra-Phantom» Florian Schneider, ist sie wieder ins Kleinbasel zurückgekehrt, wo sie aufgewachsen ist – wie ihr Vater Felix (Grossrat) und ihr Onkel Christoph Eymann (Regierungsrat und Nationalrat). Zusammen mit ihrer «Tante» Patricia von Falkenstein (Grossrätin) ergibt das eine Familiendynastie in der Politik.

Urbanes Basel oder Baselbieter Natur – beides kann man nicht haben. Was vermisst sie mehr? «Ich bin eher ein Stadtkind, ich liebe die schnellen Einkaufswege», sagt sie. Die Natur hat sie jedoch in die Stadt gebracht: Urban Gardening heisst ihr kleines Hobby, das gerade noch Zeit findet zwischen Arbeit und politischer Arbeit. In diesen Atempausen giesst Eymann auf ihrer Stadtterrasse Zucchetti und Peperoni und hegt Blumen.

«Ich suche schnellen Erfolg»

Das Jus-Studium schloss sie im Jahr 2004 ab und zog gleichzeitig ihre inzwischen 21-jährige Tochter gross. Sie doktorierte 2009 und schrieb ihre Arbeit über «Strafprozessuale Kontosperren» – in einer Phase, als in der Schweizer Bankenwelt internationale Rechtshilfegesuche eintrafen mit der Aufforderung, Bankkonten zu sperren. Anwältin ist sie nie geworden. «Ich glaube ungern, was man mir sagt», sagt sie. Sie gibt sich also als kritischer Geist, der sich in einer Staatsanwaltschaft wohler fühlt als auf jener Seite, wo Mandanten den Advokaten Märchen erzählen und diese die Geschichten vertreten müssen. In der Staatsanwaltschaft steuerte Eymann, die zu einem Thema im Bereich Wirtschaftsrecht doktorierte, nicht etwa die Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität an, sondern das ganz normale Feld-Wald-Wiesen-Jagdgebiet eines Staatsanwalts – wo schon mal Blut fliessen kann. «Ich suche den schnellen Erfolg, Wirtschaftsstaatsanwälte haben hingegen die Fälle oft jahrelang auf dem Tisch», sagt sie.

Als sie auf ein Angebot hin im Jahr 2017 ins Baselbieter Polizeikader aufgenommen wurde, war das ein beruflicher Aufstieg und für Eymann auch der Ausstieg aus einem Einzelkämpfer-Job, den man als Staatsanwalt eben auch ausführt. Im Baselbiet leistet sie gute Arbeit. Seit sie Leiterin der Baselbieter Verkehrspolizei ist, gibt es keine Klagen mehr aus der Bevölkerung über jene pedantische Amtsführung, wie sie der Vorgänger praktiziert hat. Deblockiert hat sie auch das Verhältnis mit der Task-Force Anti-Stau des Kantons Baselland, die vor ihrem Antritt bei der Verkehrspolizei regelmässig aufgelaufen ist. Mitte August stellte ihr die Task-Force ein «gutes Zeugnis für die Organisation, mit Verbesserungsmöglichkeiten» aus.

Knapp 20 Jahre an der Seite von Florian Schneider, dem Troubadour aus dem Fünflibertal, hat Eymann einen anderen, einen intimen Einblick in die Kulturszene erhalten. Etwas davon wird sie ins Präsidialdepartement tragen wollen. Sie weiss beispielsweise um die internationale Strahlkraft des «Phantoms aus Basel». «Es war ein lokaler Künstler, der den Namen Basel in die Welt getragen hat. Man muss künstlerische Werte nicht einfach nur im Ausland einkaufen», sagt sie. Hautnah hat sie miterlebt, was es bedeutet, wenn regionale Kulturschaffende aussen vor gelassen werden. Darum hat sie auch mit Überzeugung die «Trinkgeld-Initiative» unterschrieben. Sie fordert, dass jährlich mindestens fünf Prozent des ordentlichen Kulturbudgets des Kantons Basel-Stadt in die aktive Basler Alternativ-, Club-, Jugend-, Pop- oder Subkultur aller Sparten fliesst.

Klarheit statt Konturlosigkeit

«Ein inhaltlicher Masterplan für das Präsidialdepartement hat Eymann nicht», wie sie unumwunden eingesteht und sogleich ergänzt, «was impliziert, dass das Departement von Elisabeth Ackermann überhaupt keinen Masterplan hat.» Wer sei eigentlich für die Stadtentwicklung zuständig? Einmal sei es Lukas Ott vom Präsidialdepartement, ein anderes Mal Kantonsarchitekt Beat Aeberhard vom Baudepartement. Der Verzettelung müsse ein Ende gesetzt werden, so dass auch jemand im Pandemiefall im Dreiland den Lead übernehmen könne.

Ihr geht es letztlich darum, dass die Leistung der Verwaltung sichtbar und verbindlich wird. Sie sagt: «Ich will das Präsidialdepartement messbar machen.»