Experte des Bundes im Interview - «Ich gehe von einer sehr heiklen Hochwasserlage für Basel aus»

Seit Dienstag wird die Hochwassergefahr am Rheinknie als «erheblich» eingestuft – und sie dürfte gegen Ende der Woche noch weiter steigen.

Herr Volken, haben wir am Rheinknie das Schlimmste hinter uns?

Der Rhein wird womöglich noch stärker steigen. Meteo Schweiz hat am Mittwoch eine Regenwarnung herausgegeben, wir rechnen mit 50 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Lokal sind auch über 100 Liter möglich. Betroffen ist ab Mittwochabend die ganze Alpennordseite. Daher erwarten wir nochmals steigende Pegelstände. Die jüngsten Prognosen für den Rhein in Basel gehen von einer Abflussmenge von über 4000 Kubikmeter pro Sekunde aus. In der Nacht auf Mittwoch lagen wir bei rund 3600 Kubikmetern.