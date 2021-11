Hans-Ueli Vogt tritt zurück - «Ich fühle mich wie ein Tennisspieler auf dem Fussballplatz»

Sie sind erst seit sechs Jahren im nationalen Parlament. Können Sie Ihren Entscheid erklären?

Der Prozess hat mit meinem 50. Geburtstag im Dezember 2019 angefangen. Dieser Geburtstag veränderte für mich die Perspektive auf die Zeit, die noch kommt – und auch darauf, was ich mit dieser Zeit machen will. Mir wurde in den letzten zwei Jahren immer mehr bewusst, dass ich mich auf das konzentrieren möchte, was meine Stärken sind. Worin ich wirklich gut bin.