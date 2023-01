Life & Style: Freude an Farbe – «Ich fühle mich pink!» Fausto aus Basel lässt sich von stereotypen Erwartungen an Männermode nicht einschränken. Julia Gisi

Die schwarze Jacke ist für ihn eher die Ausnahme: Faustos Leidenschaft gilt der Welt der Farben. Foto: Nicole Pont

«Könnte ich einen Wintermantel für Männer in Pink kaufen, würde ich das sofort tun», sagt Fausto mit Inbrunst. Ursprünglich stammt der junge Mann aus Zürich, seit kurzem lebt er aber in Basel, das er liebevoll als Berlin der Schweiz bezeichnet. Auch wenn Fausto an diesem Wintertag, an dem wir ihn am Spalenberg antreffen, gerade eine neutrale, schwarze Jacke für seine sportlichen Aktivitäten trägt – «ich war eben auf einem Hundespaziergang» –, so gilt seine Leidenschaft eigentlich ganz der Welt der Farben. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, stereotype Erwartungen an Männermode getrost zu ignorieren.