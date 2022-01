Start der Kinderimpfungen in Basel – «Ich finde es megacool, einer der Ersten zu sein» Beide Basel haben am Mittwoch mit den Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen begonnen. Wir haben die Eltern beim Impfzentrum an der Messe gefragt: Wieso diese Eile? Rachel Hueber Katrin Hauser

Nach der Impfung haben Vasco, Ivan und Nicolaia je eine Tapferkeitsurkunde des Kantons erhalten. Foto: Pino Covino

Gegen 13 Uhr trudeln die ersten Eltern mit ihren Kindern bei der Messe Basel ein. An diesem Mittwoch beginnt der Kanton Basel-Stadt, auch Kinder unter zwölf Jahren zu impfen. Innerhalb von einem Tag seien die ersten Termine ausgebucht gewesen, sagt Anne Tschudin vom Basler Gesundheitsdepartement.

Einen dieser Termine konnte Nicole Hofstetter für ihre Tochter reservieren. «Wir sind glücklich, anfangen zu dürfen», sagt sie. Wieso diese Eile? «Meine Tochter bewegt sich in einem Umfeld, in dem nicht nur sie, sondern auch andere geschützt werden müssen», antwortet Hofstetter. Ihr Argument wird von vielen Eltern, die an diesem Nachmittag mit ihren Kindern zum Impfen aufkreuzen, wiederholt.