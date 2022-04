Der Anwalt Infos einblenden

Urs Saxer ist Medienrechtsprofessor an der Universität Zürich. Foto: PD

Urs Saxer, 1957 in Zürich geboren, ist Rechtsprofessor an der Universität Zürich für Medien- und Kommunikationsrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht. Er ist Partner des Rechtsanwaltsbüros Steinbrüchel Hüssy in Zürich. Der Jurist war unter anderem Kommentator im führenden Basler Kommentar zur Öffentlichkeit von Verhandlungen. (red)