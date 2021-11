BaZ-Umfrage unter Hundebesitzern – «Ich finde die neue Leinenpflicht furchtbar» In Waldgebieten von Basel-Stadt soll während der Brut- und Setzzeit bald Leinenpflicht gelten. Auch die Langen Erlen werden von diesem Gesetz betroffen sein. Die Meinungen reichen von «furchtbar» bis «sinnvoll». Karoline Edrich

Die Langen Erlen sind ideal zum Gassigehen. Vor allem, weil die Hunde dort bis jetzt frei herumtollen können. Das soll sich während der Brut- und Setzzeit nun ändern. Foto: Dominik Plüss

Im Zuge des neuen Wildtier- und Jagdgesetzes soll während der Brut- und Setzzeit, also von Anfang April bis Ende Juli, eine Leinenpflicht in Wäldern, am Waldrand und in angrenzenden Wiesen gelten.

Nicolas Günthert mit Dargos

«Ich halte das Gesetz für komplett ungerechtfertigt. Ich sehe nicht ein, warum alle Hundebesitzer bestraft werden sollen, bloss weil ein paar Menschen ihre Hunde nicht richtig im Griff haben. Dargos braucht viel Bewegung und muss sich in der Natur austoben können. Das geht nicht, wenn ich ihn immer an der Leine habe. Um die Wildtiere zu schützen, sollten Hundebesitzerinnen und -besitzer mehr Eigenverantwortung an den Tag legen. Wer seinen Hund nicht im Griff hat, muss ihn an die Leine nehmen.»