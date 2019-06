Ich, Feministin, war mit einem Callboy im Bett

Einen, der «es» nur wegen Geld macht, will ich nicht

Tagelang kreisen meine Gedanken um das Treffen. Was ziehe ich an, was erzähle ich über mich, was will ich von ihm wissen? Was mache ich, wenn das Gespräch stockt, wenn er mir nicht gefällt – oder ich ihm nicht? Die Vorstellung, dass sich ein Mann nur auf mich einlässt, weil er für das Treffen Geld erhält, finde ich abstossend. Dass ich mir einen Liebhaber mit Geld gefügig mache, gibt mir keinen Kick, so wie ich das aus Berichten von Freiern kenne. Ich nehme mir vor, das Date abzubrechen, wenn ich bei ihm kein echtes Interesse oder keine Lust spüre.

Und ich merke: Sexarbeit, wenn man es denn so nennen möchte, ist für mich nur so lange vertretbar, wie es die Anbieterinnen und Anbieter aus freien Stücken tun, und nur unter Bedingungen, in denen sie ihre Arbeit ohne Risiko für ihre Sicherheit oder Gesundheit ausüben können. Mit allem anderen möchte ich nichts zu tun haben. Und doch: Als Kundin bin ich Königin. Ich ringe zwar etwas mit mir, doch einen Tag vor unserem Date schreibe ich Ray ein Mail.

Betreff: Ein Wunsch

Lieber Ray

Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich hatte noch nie ein solches Treffen ... Hoffentlich kannst du mir meine Unsicherheit nehmen?

Du hast mich wegen Kleidervorlieben gefragt. Eigentlich bin ich recht offen. Aber was ich nicht so mag, sind zerrissene Jeans und stark bedruckte Shirts.



Ein paar Stunden später seine Antwort:

Wir haben keinen Stress, alles easy. Ich freue mich sehr, dich persönlich kennen lernen zu dürfen und mehr über dich zu erfahren.

Und selbstverständlich werde ich in einem gepflegten Outfit erscheinen :)



Seine Schüchternheit ist hinreissend

Etwas zu früh bin ich am nächsten Tag in der Bar. Ich trage ein schwarz-weisses Kleid, Strümpfe und Pumps. Die Haare offen. Geschminkt bin ich wie immer, vielleicht eine Spur sorgfältiger. Um meine Anspannung zu lösen, bestelle ich ein Cüpli.

Kaum habe ich den ersten Schluck getrunken, steht er plötzlich da. Ich habe ihn nicht kommen sehen, bin einen Moment überrascht – aber nicht negativ. Ray trägt ein schwarzes Hemd, dunkelblaue Hose, Lederschuhe. Er sieht älter aus als 23 Jahre und ist sehr attraktiv. Er lächelt mich an. Wir umarmen uns, kommen ins Gespräch.