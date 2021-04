Ariella Kaeslin outet sich – «Ich fand Frauen schon immer attraktiv» Verstecken und verstellen: Die frühere Weltklasseturnerin Ariella Kaeslin hat genug davon. Sie will ihre Liebe zu Frauen offen leben können. Christof Gertsch (Das Magazin)

«Ich möchte mich nicht verstecken»: Ariella Kaeslin, fotografiert in Zürich. Foto: Anne Morgenstern

An einem Winternachmittag sitzt die frühere Weltklasseturnerin Ariella Kaeslin auf einer Parkbank, trinkt einen Take-away-Cappuccino und erzählt.

«Ich fand Frauen schon immer attraktiv, doch wenn mir eine besonders gefiel, dachte ich, das liege daran, dass ich sein möchte wie sie. Vielleicht stimmte das auch – früher. Vor einiger Zeit merkte ich dann, dass sich etwas veränderte. Ich verknallte mich. Sie ähnelte mir, war haltlos, rastlos, sie schwankte vom einen Extrem ins andere. Aber sie war vergeben.

Ich wollte trotzdem herausfinden, was das für Empfindungen sind. Ich las ‹Vorbild und Vorurteil›, ein Buch über lesbische Schweizer Sportlerinnen, ich folgte diesen Frauen auf Instagram und traf einige von ihnen zum Kaffee. Klingt blöd, aber es fühlte sich gut an. Es fühlte sich an wie Heimkommen.»