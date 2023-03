Basler Uniformierte in der Kritik – «Ich danke den Polizistinnen und Polizisten» Die illegale Demo am Tag der Frau artet auch politisch aus: Die Linke fordert Polizeikommandant Martin Roth zum Rücktritt auf. Regierungsrätin Stephanie Eymann nimmt Stellung zum Polizeieinsatz. Martin Furrer

Am Mittwoch kesselte die Basler Polizei die Teilnehmerinnen einer unbewilligten Demonstration beim Petersplatz ein und nahm deren Personalien auf. Foto: Kostas Maros

Nicht Tränengas, aber ein Reizwort liegt nach der illegalen Demo in Basel zum Internationalen Frauentag in der Luft: Gummischrot. Der Einsatz der Polizei sorgt selbst über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen. Von der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» über den «Südkurier» und den «Stern» bis zur «Welt» publizierten deutsche Medien eine Agenturmeldung mit dem Titel: «Frauentag-Demo in Basel: Polizei setzt Gummigeschosse ein».