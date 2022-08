Sagen Sie mal – «Ich bin zuversichtlich, dass wir das packen» Maja Storck, die Teamleaderin der Schweizer Volleyballerinnen, spricht über ihre Vergangenheit bei Sm’Aesch und die Zukunft in Italien. Thomas Wirz

Spielt bald beim italienischen Spitzenteam Chieri: Maja Storck. Foto: Kostas Maros.

Wenn die Schweizer Volleyballerinnen am Sonntag in Aesch gegen Spanien ihr letztes Testspiel vor der am 20. August beginnenden EM-Qualifikation austragen, wird die Münchensteinerin Maja Storck als Teamleaderin besonders im Fokus stehen.

Gehen wir richtig in der Annahme, dass es für Sie das erste Länderspiel in der Region Basel sein wird? Das ist so, ja. Ich glaube sogar, dass es in der Region schon lange kein Volleyball-Länderspiel mehr gegeben hat.

Wie speziell wird es für Sie als frühere Sm’Aesch-Teamstütze sein, in den Löhrenacker zurückzukehren? Ich freue mich natürlich, meine Familie und viele bekannte Gesichter zu sehen. Es ist aber nicht die erste Rückkehr, seit ich im Ausland spiele. 2019 kam es zum Europacupduell Sm’Aesch gegen Aachen, wo ich in meiner «Stammhalle» gegen den früheren Verein punkten musste. Das war schon noch spezieller.

Wie fit und motiviert ist die beste Schweizer Indoorvolleyballerin jetzt im Trikot des Nationalteams nach einer langen Bundesliga-Saison? Ich bin so motiviert wie eigentlich immer in der Nati. Wir haben in der Person von Lauren Bertolacci eine neue Cheftrainerin, die frischen Wind gebracht hat. Jetzt bestreiten wir die vierte und letzte Testpartie und wollen uns in den nächsten Wochen zum dritten Mal in Folge für die EM-Finalrunde qualifizieren.

Die Schweiz muss im Pool mit den Gruppengegnerinnen Griechenland, Norwegen und Bosnien Erste oder Zweite werden. Wie sehen Sie die Chancen? Es ist eine lösbare, aber auch nicht einfache Aufgabe. Auf dem Papier sind wir gemäss einem neuen Ranglistensystem nur die Nummer vier der Gruppe, was aber nicht allzu viel heissen soll. Griechenland ist wohl zu favorisieren, Bosnien und Norwegen sollten in Reichweite sein. Ich bin also zuversichtlich, dass wir das packen.

Gleich nach dem letzten EM-Qualispiel am 11. September wird für Sie das italienische Abenteuer A1 beim Spitzenteam Chieri beginnen. Wie gut ist denn Ihr Italienisch schon? Danke der Nachfrage! Es geht so, ich arbeite halt immer noch an den Basics. Meine Sprach-App ist jedenfalls weiter als ich (lacht)! Offizieller Trainingsbeginn in Chieri wird der 20. September sein, der Meisterschaftsstart erst Ende Oktober. Bis dann werde ich also noch etwas Zeit haben. Die Hauptsache ist sicher, dass ich mich möglichst bald verständigen kann.

