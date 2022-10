Interview mit Zurich-Insurance-Präsident – «Ich bin zu alt, um Angst zu haben» Versichert er die Folgen von Atomschlägen? Und was, wenn China Taiwan überfällt? Zurich-Chef Michel Liès spricht hier über den Krieg und setzt Klimasündern eine Deadline. Peter Burkhardt , Joseph Khakshouri (Foto)

«Ich beobachte die aktuelle Entwicklung mit Enttäuschung. Dass sich Menschen töten, ist schrecklich»: Michel Liès am Hauptsitz von Zurich Insurance in Zürich. Foto: Joseph Khakshouri

Herr Liès, Zurich hat zwei Weltkriege überlebt. Was, wenn der Ukraine-Krieg sich ausweitet und zu einem nuklearen Krieg, allenfalls sogar einem Weltkrieg wird? Ich bin besorgt, nicht unbedingt für die Zurich, denn wir haben in unserer Firmengeschichte eine grosse Krisenfestigkeit bewiesen. Aber was mich als Mensch betrübt: Es scheint, dass die Menschheit Schwierigkeiten hat, Frieden zu erleben, ohne in eine kriegerische Lage zurückzufallen.

Haben Sie Angst? Ich bin zu alt, um Angst zu haben. Aber ich beobachte die aktuelle Entwicklung mit Enttäuschung. Dass sich Menschen töten, ist schrecklich. Wir riskieren, vieles von dem, was wir in Europa entwickelt haben, kaputt zu machen. Ich habe die Nachkriegsjahre und die darauf folgende Aufbruchstimmung erlebt, dann auch das Ende des Kalten Kriegs. Dass es nun statt Entspannung wieder eine neue Teilung der Welt in zwei Blöcke geben soll, betrübt mich.

Einer der mächtigsten Versicherungsmanager Infos einblenden Der gebürtige Luxemburger Michel Liès ist seit 2018 Verwaltungsratspräsident von Zurich Insurance, dem grössten Versicherungskonzern der Schweiz und der weltweiten Nummer fünf. Vor 150 Jahren gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute 56’000 Mitarbeitende und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 70 Milliarden Dollar. Liès hat an der ETH Zürich Mathematik studiert. Er begann seine Karriere 1978 beim Rückversicherer Swiss Re. Diesen führte er von 2012 bis 2016 als Konzernchef. Seit zwei Jahren ist Liès Präsident der unternehmensnahen liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Der 68-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt im Raum Zürich. (pbu)

Bei einem weltweiten Atomschlag sind wir alle tot. Doch was ist, wenn sogenannt taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden? Sind deren Schäden versicherbar? Nein. Krieg ist von jeder Versicherungsdeckung ausgeschlossen. Aber wir beraten unsere Kunden, die in den von Kriegen betroffenen Gebieten aktiv sind. Wir besprechen mit diesen Unternehmen die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, und wie sie diese vermindern können.

Wie geht das? Unternehmen können präventive Massnahmen ergreifen, um zum Beispiel sicherzustellen, dass die Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleistet ist oder dass ihre Lieferketten weiterhin funktionieren.

Der Konflikt mit Russland zeigte uns allen brutal auf, wie abhängig wir von diktatorisch geführten Staaten sind. Welche Lehren sollten wir daraus ziehen für unser Verhältnis mit China? Es ist bestimmt gut, wenn wir uns in Europa etwas unabhängiger machen. Denken Sie an Energie oder auch an Halbleiter. Aber wir sollten nicht voreilig die Zusammenarbeit mit China, das wirtschaftlich viel bedeutender ist als Russland, und damit die Vorzüge der Globalisierung aufgeben.

Wieso? Die weltweite Verflechtung und der weltweite Handel, auch über ideologische Grenzen hinweg, haben der Menschheit viele Vorteile gebracht. Nicht nur im Westen, sondern mindestens so sehr in Asien und Lateinamerika. Dort hat der Welthandel dazu beigetragen, die Armut zu bekämpfen.

Wie bereitet sich Zurich darauf vor, falls China militärisch aggressiv wird und zum Beispiel Taiwan überfällt? Diese Frage stellt sich für uns nicht. Unser Geschäft in China ist sehr klein, seit wir 2013 eine Unternehmensbeteiligung in China an Swiss Re verkauft haben. Das heisst, ich habe sie damals der Zurich abgekauft, als ich Chef der Swiss Re war. (lacht)

Sind Sie froh, dass Zurich nicht mehr in China tätig ist? Im Moment ja.

Es zeichnet sich eine zunehmende Blockbildung ab: hier der Westen, dort China mit Russland. Was würde das Ende der Globalisierung für unseren Wohlstand bedeuten? Eine polarisierte Welt dient niemandem. Der wirtschaftliche Schaden ist das eine. Für uns im Westen würden wohl einige Güter teurer, wenn wir sie nicht mehr in China herstellen lassen könnten. Aber das ist bewältigbar. Ich halte die menschliche Ebene für wichtiger. Es wäre traurig, wenn wir in einen neuen kalten Krieg abrutschen würden und die Welt zweigeteilt würde.

«Ich kann Ihnen garantieren, dass wir sehr viele Gespräche führen mit den grossen Öl- und Gasproduzenten über ihre Pläne, den CO₂-Ausstoss deutlich zu senken.»

Wenn der Krieg und die Pandemie mal vorbei sind, wird das eigentlich weltweit wichtigste Thema – der Klimawandel – wieder in den Vordergrund rücken. Klimaaktivisten kleben sich auf die Strassen, verunstalten Gemälde und werfen Torten auf König-Charles-Wachsfiguren. Haben Sie dafür Verständnis? Ich bin auch jung gewesen. Ich verstehe die Klimarebellen. Wenn man jung ist und eine Überzeugung hat, hat man ziemlich viel Energie, diese Überzeugung zu verteidigen. Dafür habe ich nicht nur grosses Verständnis, sondern auch Respekt. Natürlich lehne ich Gewalt ab, aber dass uns die jungen Leute manchmal etwas provozieren, finde ich nicht ungesund. Die Menschheit muss endlich aufhören, den Kampf gegen den Klimawandel hinauszuschieben. Wir hätten alle Werkzeuge, um diese Herausforderung entschlossen anzugehen.

Zurich als einer der grössten Versicherer hat da eine wichtige Rolle – steht aber in der Kritik, weil Sie zwar keine neuen Kohlekraftwerke mehr versichern, aber sehr wohl neue Gasförderanlagen und die Erweiterung bestehender Ölförderanlagen. Wann werden Sie damit aufhören? Bis 2050 möchten wir Netto-null-Emissionen erreichen. Das betrifft unsere eigene operative Tätigkeit, wo wir das schon bis 2030 erreichen wollen, sowie unser Anlage- und Versicherungsgeschäft.

Wieso nicht früher? Ich verstehe Ihre Ungeduld. Aber es wäre unglaubwürdig, wenn wir unrealistische Ziele verkünden, die wir dann nicht einhalten können. Die Welt kann ihre Abhängigkeit von fossilen Energien nicht über Nacht beenden. Und es hilft dem Planeten nichts, wenn wir einer grossen Ölgesellschaft sagen, wir versichern euch nicht – und dann geht diese zu einem anderen Versicherer. Aber wir arbeiten mit unseren Kunden intensiv daran, diesen Wandel möglichst rasch und gut zu meistern.

Konkret? Ich kann Ihnen garantieren, dass wir sehr viele Gespräche führen mit den grossen Öl- und Gasproduzenten, Industrie- und Logistikunternehmen über ihre Pläne, den CO₂-Ausstoss deutlich zu senken. Wenn wir feststellen, dass eine Gesellschaft, die zum Beispiel im Bereich Kraftwerkskohle oder Ölsand tätig ist, keinen solchen Plan hat, dann beenden wir die Beziehung. Wir haben uns deshalb auch schon von solchen Kunden getrennt. Dafür haben wir klare Richtlinien definiert.

Wie lange geben Sie jenen Unternehmen Zeit, die einen CO₂-Ausstiegsplan haben? Wenn eine Gesellschaft über einen glaubwürdigen Übergangsplan verfügt, dann begleiten wir sie gern. Aber auch hier haben wir nicht unendlich Geduld: Wir geben ihnen höchstens fünf Jahre. Wenn es nach fünf Jahren keine Resultate gibt, dann beenden wir die Kundenbeziehung.

«Die Prämien werden sich erhöhen.»

Sie tun das durchaus aus Eigeninteresse: Wie gross sind die Schäden, die Zurich dieses Jahr wegen der Klimaerwärmung durch Naturkatastrophen entstehen? Im ersten Halbjahr waren es über 500 Millionen Dollar – etwas mehr, als wir erwartet hatten. Die Naturkatastrophen, die uns am meisten gekostet haben, waren Überflutungen in Australien und Stürme in Europa.



Die Zinswende führt zu Einbussen an den Aktien-, Immobilien- und Rohstoffmärkten. Werden dadurch die Policen Ihrer Versicherten teurer? Nein, sicher nicht. Wir halten sehr wenige Aktien und andere spekulative Anlageinstrumente, sondern wir decken unsere Verbindlichkeiten gegenüber den Versicherten zu einem grossen Teil mit soliden Staats- und Unternehmensanleihen. Jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, können wir mit diesen Anleihen sogar mehr Rendite erzielen.

Wie stark beeinflusst die Inflation die Policen? Die Prämien werden sich erhöhen. Wenn der Wert eines versicherten Produkts – ob einer Liegenschaft, ob eines Autos – vorher 500’000 Franken war und jetzt wegen der allgemeinen Teuerung 600’000, dann kostet es mehr, dieses Produkt zu versichern.

Peter Burkhardt ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Der Historiker und Politikwissenschafter arbeitet seit seinem 18. Lebensjahr als Journalist. Mehr Infos

