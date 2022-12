Sigourney Weaver im Interview – «Ich bin ziemlich gut geworden im Luftanhalten» Die US-Schauspielerin über die Unterwasser-Fortsetzung von «Avatar», dem erfolgreichsten Film der Geschichte. Und weshalb sie darin ein junges Mädchen spielt. Matthias Lerf

Kann sie in die Haut einer 14-Jährigen schlüpfen? Selbstverständlich, Sigourney Weaver (73) kann alles. Foto: Chantal Anderson (The New York Times, Laif)

Hotel de Rome in Berlin, morgens um 11 Uhr. Sigourney Weaver (73) betritt den Raum, sie ist auf Interviewtour für die lange erwartete Fortsetzung von «Avatar» (2009). Die Presse bekommt vorerst nur einen kurzen Ausschnitt aus «Avatar: The Way of Water» vorgesetzt, aber Präsenz und Liebenswürdigkeit der Hollywoodlegende im Gespräch machen das mehr als wett. Übrigens, Sigourney Weaver ist im neuen Film ein blaues Wesen von Pandora – und zwar eines, das sechzig Jahre jünger ist als sie selbst.