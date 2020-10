Sie sind die erste Frau an der Spitze der Ärzteverbindung FMH, als Grüne links verortet, und Sie sind Hausärztin mit komplementärmedizinischer Ausrichtung. Ist das die neue FMH?

Eine Wahl weist immer auch in die Zukunft. Die FMH ist in einer herausfordernden Situation, auf politischer Ebene und wegen der Pandemie. Ich habe eine integrative Aufgabe. Es ist wichtig, in dieser Situation die Ärztinnen und Ärzte zusammenzuhalten. Was meine Wahl als Frau betrifft: Es gibt sehr wenige Ärztinnen in Kaderstellen, obwohl mittlerweile mehrheitlich Frauen das Medizinstudium abschliessen. Da habe ich eine Aufgabe zur Förderung von Karrieren für Frauen.