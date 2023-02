Nationalrätin Katja Christ vor dem Bundeshaus in Bern.

Frau Christ, Sie sind seit 2019 Nationalrätin. Diesen Herbst geht es um Ihre Wiederwahl. Wie gross ist Ihre Lust auf Wahlkampf?

Wahlkampf gehört dazu. Primär will ich Politik machen, und das mache ich gerne. Die Arbeit im Nationalrat geschieht vor allem in den Kommissionen. Diese Arbeit ist schwierig medial zu verbreiten. Im Gegensatz zum Schlagabtausch im Parlament kann man dort Politik aber tatsächlich gestalten. Ich weiss aber, dass ich zusätzlich dazu, im Hinblick auf den Wahlkampf, auch Marketing betreiben muss. Diesen sichtbaren Wahlkampf werde ich bis im Herbst noch ankurbeln. Doch eigentlich war mir am Tag eins nach den letzten Wahlen klar, dass der Wahlkampf bereits wieder beginnt.