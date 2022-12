Ballettschule Theater Basel – «Ich bin jetzt jemand, der Träume platzen lassen muss» Nicht die externe Untersuchung sei der Grund dafür, dass man die Berufslehre Bühnentanz einstelle. Es sei das Geld, das dafür fehle, sagt Adrienne Develey, Co-Präsidentin des Trägervereins der Ausbildungsstätte. Julia Konstantinidis

Wer an der Ballettschule Theater Basel eine Lehre EFZ Bühnentanz macht, muss seine Tanzschuhe Ende Schuljahr 2022/23 an den Nagel hängen. Foto: Elena Kloppenburg on Unsplash

Adrienne Develey, Sie sind erst seit einigen Monaten Co-Präsidentin des Vereins Ballettschule Theater Basel. Nun müssen Sie die Schliessung des Bereichs der Profiausbildung verantworten. Mit welchen Zielen sind Sie ins Amt gestartet? Gemeinsam mit Richard Wherlock trat ich das Präsidium im August mit dem Ziel an, Drittmittel für die Finanzierung der Ballettschule zu finden, bei Stiftungen, Firmen oder Privatpersonen. Denn die finanzielle Situation der Schule war schon damals angespannt. Bis zum Zeitpunkt, als der Artikel über Missstände im Unterricht in der «NZZ am Sonntag» und bei «Bajour» erschien, waren wir gut unterwegs. Seither spüren wir, dass ein finanzielles Engagement für viele Ansprechpersonen nicht mehr infrage kommt. Das Auftreiben dringend notwendiger Drittmittel wurde deshalb unrealistisch.

Gleichzeitig läuft die externe Untersuchung, welche die Vorwürfe gegen die Ballettschule untersucht. Sie ist nicht der Grund, weshalb wir die Schliessung beschlossen haben. Es ist das fehlende Geld. Deshalb werden wir die Untersuchung auch weiterführen. Wenn es Lehren daraus gibt, sind diese eventuell auch für andere Institutionen im Bereich des Tanzunterrichts interessant. Mein vorderstes Interesse ist es nun, den Profibereich geordnet schliessen zu können. Ich bin dankbar, dass wir partnerschaftlich und lösungsorientiert mit dem Erziehungsdepartement zusammenarbeiten. Wir haben die Verantwortung allen Beteiligten gegenüber. Das ist einerseits die Belegschaft der Schule, aber in erster Linie die Schülerinnen und Schüler, die aus aller Welt hierherkamen, um ihren Traum einer professionellen Tanzausbildung hier zu verwirklichen.

Was bedeutet die Schliessung der Profiabteilung für den Tanzplatz Basel? Die Ballettschule Theater Basel ist ein eigenständiger Verein, und die Profiausbildung ist international ausgerichtet. Es wird sowohl Modern Dance als auch klassisches Ballett unterrichtet. Zwar stiessen auch immer wieder Schülerinnen und Schüler der Schule zum Ballettensemble am Theater Basel – zurzeit sind drei Absolventinnen und Absolventen in der Company. Aber das Theater Basel ist nicht für alle als Arbeitsort geeignet. Jene, die beruflich auf die Klassik setzen, finden dies am Theater Basel nicht. Was der Wegfall der Ausbildungsinstitution für die Basler und die Schweizer Tanzszene bedeutet, wird sich zeigen. Ich fokussiere mich derzeit auf die Situation in unserer Schule. Gespräche mit anderen Ausbildungsstätten werden wir als Teil des Schliessungsprozesses führen.

Adrienne Develey (50) ist in der Region Basel aufgewachsen und hat an der Uni Basel Geschichte und Englisch studiert. Beruflich war sie für verschiedene Grosskonzerne im Kommunikationsbereich tätig. Derzeit leitet sie das Career Center von Novartis in der Schweiz. Develey sitzt seit 2013 im Verwaltungsrat des Theaters Basel. Im August 2022 übernahm sie gemeinsam mit Richard Wherlock, Direktor des Balletts Basel am Theater Basel, ehrenamtlich das Co-Präsidium des Vereins Ballettschule Theater Basel.

Sie lassen viele Fragen zum Fortbestand der Schule derzeit offen. Weshalb? Wir haben den Entschluss, die Profiabteilung per Ende Schuljahr 2022/23 zu schliessen, absichtlich früh kommuniziert. Nur so ist es möglich, gute Lösungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Angestellten zu finden. Der Junior- und der Hobbybereich sollen aber weitergeführt werden. In welcher Art dies möglich ist, müssen wir in den kommenden Monaten eruieren.

Die Finanzen waren schon länger ein Problem in der Schule. Wurde die Schule zwar mit viel Enthusiasmus, aber mit unternehmerischer Naivität geführt? Das kann ich so nicht bestätigen. Tatsache ist, dass die Schule aufgrund ihres Erfolgs sehr schnell gewachsen ist und es in den letzten Jahren eine berechtigte Hoffnung auf eine staatliche Finanzhilfe gab.

Das Ende der Profiausbildung ist besonders bitter, wenn man bedenkt, dass vor kurzem noch die Idee bestand, auf der Erlenmatt einen Campus für die Ballettschule zu errichten. Die Schülerinnen und Schüler hätten dort gewohnt, und auch der Unterricht hätte dort stattgefunden. Es war meine erste Amtshandlung als Co-Präsidentin, dieses Projekt, das wir gemeinsam mit der Stiftung Habitat verfolgten, aufgrund unserer finanziellen Situation zu stoppen. Dies geschah Ende dieses Sommers, also bevor die Vorwürfe gegen die Schule publik wurden.

So haben Sie sich Ihr ehrenamtliches Engagement wohl nicht vorgestellt. Diese Entwicklung tut mir vor allem für die Schülerinnen und Schüler leid. Ich bin jetzt jemand, der Träume platzen lassen muss.

