Interview mit FDP-Kronfavoritin - «Ich bin interessiert, an der FDP-Klimastrategie zu arbeiten»

« Das Scheitern des CO₂-Gesetzes ist keine Katastrophe »: Die Waadtländer FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro. Foto: Keystone

Frau de Quattro, Sie gelten als Kronfavoritin für die Nachfolge von FDP-Präsidentin Petra Gössi. Treten Sie an? Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, nicht zu kandidieren. Ich hätte mich gern noch mehr in meiner Partei eingebracht. Über den Sommer hinweg habe ich sehr viel Zuspruch aus der Basis aller Landesteile erhalten. Das hat mich berührt.

Ihr Entscheid wird in der Partei viele erstaunen: Sie haben ernsthaftes Interesse bekundet. Ich verzichte aus zwei Gründen. Erstens gibt es in der Romandie eine starke Erwartung, dass die neue Parteispitze aus der Deutschschweiz kommt, weil die Partei dort einen schwächeren Formstand hat als bei uns in der Westschweiz. Das verstehe ich.

Und der zweite Grund? Der ist persönlicher Natur: Als langjährige Staatsrätin hatte ich kaum Zeit für die Familie und den Sport. Ich bin froh, dass ich wieder mehr Judo machen kann. Zudem bin ich jetzt wieder als Anwältin tätig.

In der Romandie gab es kritische Stimmen zu Ihrem Interesse am Amt. Welche Rolle hat das bei Ihrem Entscheid gespielt? Gar keine. Ich musste lachen darüber, denn es kam ein alter Vorwurf, ich hätte 2006 eine Kampfkandidatur lanciert für den Staatsrat. Dabei war ich die offizielle Kandidatin der FDP-Frauen. Aber es gab eben auch zwei Männer, die das Amt wollten. Einer davon sitzt heute im Ständerat. (Anm. d. Red.: Olivier Français.) In einer parteiinternen Abstimmung habe ich doppelt so viele Stimmen gemacht als die beiden Männer zusammen. Lassen Sie uns lieber nach vorn schauen: Ich engagiere mich sehr gern weiterhin für die Partei, auch in der Parteispitze. Da könnte ich sicher Erfahrung und Leadership mitbringen.

Ist das als Bewerbung für das Vizepräsidium zu verstehen? Die neue Person an der Spitze muss sich überlegen, wie sie das Präsidium aufstellen will. In der Parteileitung sollten Alter, Geschlecht und Landesregionen möglichst vielfältig vertreten sein. Ich könnte mit meiner langjährigen Erfahrung sicher einiges beitragen – gerade was die Umweltpolitik betrifft. Ich habe als Liberale 13 Jahre lang die Umweltpolitik meines Kantons verantwortet – mit Erfolg.

Sie wollen also die heiss umstrittene Klimastrategie von Petra Gössi überarbeiten? Ich bin interessiert, daran zu arbeiten.

«Ich habe schon Umweltpolitik gemacht, bevor man Greta Thunberg gekannt hat.»

Was muss aus Ihrer Sicht in diesem neuen Klimapapier der FDP stehen? Der Grundsatz ist klar: Wir müssen die Bedürfnisse von Umwelt und Wirtschaft vereinen. Als Chefin des Umweltdepartements in der Waadt habe ich mich genau dafür eingesetzt. Das Scheitern des CO₂-Gesetzes ist keine Katastrophe. Es zeigt nur, dass die Bevölkerung nicht nur Strafen, Verbote, Gebühren und Abgaben will. Sie will lieber belohnt und unterstützt werden. Daraus müssen wir unsere liberalen Lösungen ableiten. Sonst besetzen die Linken und Grünen allein dieses wichtige Feld.

Aber was bedeutet das konkret? Wie haben Sie in Ihrem Kanton liberale Klimapolitik definiert? Ich habe schon Umweltpolitik gemacht, bevor man Greta Thunberg gekannt hat! Wir haben in der Waadt Pioniergeist gezeigt. Schon 2014 haben wir ein modernes Energiegesetz durchgebracht – ohne Referendum. Wir haben zum Beispiel Vorgaben gemacht, wie viel Eigenstrom und Eigenwärme Neubauten produzieren müssen. Zudem habe ich ein 100-Millionen-Subventionsprogramm aufgegleist, in dem wir Projekte zu den erneuerbaren Energien und Energieeffizienz unterstützt haben. Die Waadt hat auch das erste Geothermiegesetz der Schweiz angenommen. In die Gebäudesanierung haben wir pro Jahr um die 50 Millionen Franken investiert. Und wir haben Unternehmen und Hochschulen unterstützt, die erforscht haben, wie man Wind- und Solarenergie speichern kann.

Genau solche Programme sind aber für viele in Ihrer Partei des Teufels: Sie wollen keine Klimasubventionen. Jetzt kommen wir eben zum springenden Punkt: Das 100-Millionen-Programm hat eine halbe Milliarde Franken abgeworfen, denn für jeden Franken, den wir investiert haben, sind fünf bis sechs Franken zurückgekommen. Um solche Projekte durchzubringen, brauchte ich immer die Unterstützung von links und rechts. Kompromisse sind möglich, wenn man mit den anderen Parteien spricht.

Das klingt wie eine Absage an einen rechtsbürgerlichen Kurs, für den etwa der offizielle Kandidat Marcel Dobler steht. Marcel Dobler wäre ein toller Präsident. Und nein, ich finde im Gegenteil, wir müssen unserem rechtsbürgerlichen Flügel Sorge tragen. Damit sie sich abgeholt fühlen, müssen wir unsere fundamentalen Werte offensiver nach aussen tragen. Damit meine ich zum Beispiel den Schutz des Standorts Schweiz, die Erhaltung der Arbeitsplätze. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie eminent wichtig gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind. Ohne die Unterstützung aus unseren Unternehmen hätte der Bund nie derartige Milliardenhilfen ausschütten können. Andere Parteien verteufeln die Wirtschaft, wir sind ihr dankbar.

Breite Kreise der Wirtschaft verstehen aber nicht, warum die FDP das Rahmenabkommen abgeschossen hat. Wie kommt Ihre Partei aus diesem europapolitischen Dilemma? Unser Fitnessprogramm zugunsten der Schweizer Wirtschaft ist sicher ein Anfang. Wir müssen im Inland Hindernisse abbauen, um die Unternehmen konkurrenzfähig zu halten. Der Staat ist wohlgenährt, er muss wieder schlanker werden. Klar ist aber auch: Wir können nicht weiterhin nur einfach dagegen sein. Jeder neue Vorschlag zur Erneuerung der bilateralen Beziehungen wird Elemente beinhalten, die nicht allen passen.

Genau das war doch das Problem: Die FDP hat zuletzt mit zu vielen widersprüchlichen Stimmen gesprochen. Viele wünschen sich daher jetzt eine straffere Führung. Sie auch? Wir müssen geeinter auftreten. In einer liberalen Partei soll jeder seine Meinung haben dürfen. Aber wenn wir dann einen Entscheid getroffen haben, müssen wir gegen aussen geschlossen sein, sonst sind wir nicht mehr glaubwürdig.

Was heisst das für die neue Präsidentschaft? Wer schafft es, die Partei zusammenzuhalten? Ich hätte die Parlamentarierinnen Susanne Vincenz-Stauffacher oder Johanna Gapany gern an der Spitze gesehen. Sie haben aber beide andere Prioritäten. Neben Marcel Dobler wären auch Thierry Burkart oder Damian Müller Spitzenkandidaten.

Aber Marcel Dobler, der bislang einzige offizielle Kandidat, kommt mit Ihrer Absage kaum mehr infrage. Er stellt sich nur für ein Co-Präsidium zur Verfügung, vorzugsweise mit einer welschen Frau. Die Frist ist noch nicht abgelaufen, es kann ja noch einiges passieren. Lassen wir uns überraschen! Manche wollten nicht zu früh aus der Deckung kommen, weil sonst schon von allen Seiten geschossen werden würde.

Mit Ihrer Absage wird nun wohl auch keine Frau kandidieren – und die Idee eines Co-Präsidiums stirbt auch. Wir haben mit Petra Gössi gerade eine Frau an der Spitze gehabt, jetzt darf auch wieder einmal ein Mann kommen. Ein Co-Präsidium hätte mehr Breite ermöglicht. Aber es entspricht nicht dem Willen der Parteileitung. Und wenn die Grünen in zwei Jahren unseren zweiten Bundesratssitz angreifen, dann wird Leadership gefragt sein. Eine einzelne Person an der Spitze ist da ein Vorteil.

Das Szenario ist sehr real, denn keine Partei verliert aktuell stärker als die FDP. Wie lässt sich dieser Abwärtstrend stoppen? Wir sollten uns von der Kritik nicht beeindrucken lassen. Es ist eine Strategie unserer politischen Gegner, Druck auf uns auszuüben und ständig zu behaupten, dass wir unsere Arbeit nicht gut machen. Dass wir zerstritten sind. Dafür gibt es nur eine Lösung: Wir müssen zu unseren Werten stehen und Klartext reden. Wir dürfen uns nicht entschuldigen, wenn wir eine andere Meinung haben. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, wir haben die Schweiz gegründet und stark gemacht. Die neuen politischen Strömungen sind legitim. Ihre Vertreter sollten nicht als Gegner, sondern als Gesprächspartner behandelt werden. Gemeinsam finden wir Lösungen für die Zukunft unseres Landes.

Zur Person Infos einblenden Jacqueline de Quattro (61) sitzt seit 2019 im Nationalrat. Zuvor war sie 13 Jahre lang Staatsrätin des Kantons Waadt. Sie stand dem Sicherheits-, Umwelt- und Baudepartement vor. Die Anwältin ist in Zürich aufgewachsen und im Alter von elf Jahren in die Romandie gezogen. Sie ist schweizerisch-italienische Doppelbürgerin. 2008 bis 2010 präsidierte sie die FDP-Frauen. Vor vier Jahren interessierte sie sich für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter, zog ihre Kandidatur dann aber zugunsten ihrer politischen Kollegin Isabelle Moret zurück. De Quattro ist neben ihrer politischen Karriere erfolgreiche Sportlerin: Sie wurde mehrmals Schweizer Meisterin im Judo. (rbi)

