DJ Antoines eigene, pompöse Art Week – «Ich bin halt laut und kantig. Mir ist klar, dass das nicht jedem passt» DJ Antoine zelebriert während der Art Basel seine eigene Kunst-Woche – tägliche Events für Leute, die den Prunk lieben. Wie er. Dina Sambar

DJ Antoine sorgt an seinen Art-Events auch immer selber für Stimmung. Foto: Konrad Lifestyle

«Ich bin keiner, der im Strickjäckli und dem Smart in die Stadt fährt. Ich liebe Bling-Bling und Prunk», sagt DJ Antoine, der mit bürgerlichem Namen Antoine Konrad heisst. Lieber schwärmt er von seinem Rolls-Royce, der sieben Jahre alt ist, aber dank der guten Qualität noch wie neu aussehe. Diesen Lebensstil – den «Konrad Lifestyle» – zelebriert er auch an seiner Konrad Art Week, die vom 20. bis am 26. September stattfindet.

Zwischen prunkvollen Möbeln, riesigen Kronleuchtern, römischen Büsten, grossen, goldgerahmten Spiegeln und Magnum-Konrad-Champagnerflaschen stellt der 46-Jährige persönlich von ihm ausgesuchte Kunst aus: «An der Art Basel hängen so viele Bilder, da ist nur ein Strich drauf, und trotzdem kostet es sauviel. Für mich muss Kunst auch ohne Künstler sprechen. Sie muss mich durch ihre Schönheit verzaubern. Es soll Spass machen, sie anzuschauen», sagt der international erfolgreiche Baselbieter DJ. Besonders angetan haben es ihm die fotorealistischen Bilder von Models des Künstlers Attila Adorjan, die er in Wien entdeckt hat: «Ich habe mich gleich in ein Bild von ihm verliebt und es gekauft. Seine Werke leben und strahlen eine positive Energie aus.»