David Degen zieht Bilanz – «Ich bin froh, ist der FCB mit einem blauen Auge davongekommen»

David Degen, wie gross ist der Fels, der Ihnen nach dem Abpfiff vom Herzen gefallen ist? Der Fels ist sehr gross. Und doch muss ich sagen, dass ich nicht nur Erleichterung, sondern auch Stolz empfinde, Stolz darauf, dass wir den fünften Platz erreicht haben. Auch wenn es wirklich das Minimalziel war und wir in der Meisterschaft insgesamt nicht jene Performance auf den Platz brachten, die man vom FC Basel erwarten kann und darf. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine sehr erfolgreiche europäische Kampagne hatten, die uns viel gebracht, aber auch einiges gekostet hat. Das ging einfach nicht spurlos an den Spielern vorbei. Ich bin jetzt wirklich froh, ist der FCB mit einem blauen Auge davongekommen.

Was wäre gewesen, wenn nicht? Wir hatten immer einen Plan B. Den hatten wir in der Schublade. Wäre dem nicht so, dann hätten wir im Verwaltungsrat nicht unseren Job gemacht.

Wie sah er aus? Man kann selber Geld einschiessen oder redimensionieren … Plan B ist einfach ohne Europa. Sportlich und finanziell. Aber ich will den Konjunktiv jetzt nicht erklären. Das ist jetzt nicht eingetroffen. Darüber müssen wir also auch nicht reden. Und es ist schliesslich auch so: Wir sind noch nicht in einer europäischen Gruppenphase, sondern müssen dazu erst sechs Qualifikationsspiele bestreiten und in diesen reüssieren. Aber wenn wir alle, damit meine ich auch Heiko Vogel neben mir auf dem Podium, unseren Job richtig machen, dann haben wir reelle Chancen, da wieder reinzukommen. Und natürlich ist das unser Ziel und unsere Meinung: Der FC Basel sollte jedes Jahr im internationalen Geschäft sein, eine Rolle spielen, die über die Qualifikationsrunden im Sommer hinausgeht.

«Dank all unserer Punkte aus der Vorsaison ist YB schon fix in der Europa League. Da können uns die Berner danken, dass sie da drin sind.»

Waren die europäische Euphorie um den Höhenflug bis in die Halbfinals der Conference League all das Zittern und Ärgern wert? All die Schwankung in der Meisterschaft, das Verpassen von Platz eins, zwei, drei, die es europäisch weit leichter gemacht hätten …? Dank all unserer internationalen Punkte aus der Vorsaison ist YB schon fix in der Europa League. Da können uns die Berner danken, dass sie da drin sind. Ja, ich glaube, das ist nicht nur für uns, sondern auch für die Liga extrem wichtig, dass wir da immer wieder die Schweizer Fahne in Europa hochgehalten haben. Und wenn ich nun diese Saison sehe, allein das Heimspiel gegen die Fiorentina, die Stimmung unter den Fans, die Choreo, wie das Spiel um die Welt ging, dann bringt das dem FC Basel viel. Hinzu kommt die finanzielle Komponente: Wir haben in diesem Jahr von unserem Höhenflug auch wirtschaftlich profitiert – bis hin zu den Marktwerten der Spieler. Und wenn Sie mich so fragen: Ja, ich glaube, das hat uns mehr gebracht, als das nicht zu erleben – und einfach in der Liga Zweiter zu werden. Trotzdem habe ich immer betont und werde weiter betonen, dass die Liga unser Kerngeschäft und extrem wichtig ist.

Man kann auch sagen: Der FCB hat seinen Anhängern eine Saison lang die ganze Bandbreite an Emotionen geboten, sie im Guten und im Schlechten laufend unterhalten. Bringt das dem Club etwas? Wir sind in der Unterhaltungsindustrie und müssen den Zuschauern und Fans etwas bieten. Aber am sinnvollsten ist es schon, wenn das vor allem Spektakel auf dem Rasen, in den Spielen ist. Daran müssen wir arbeiten. Ich hoffe, dass die sportliche Dramatik auch in Zukunft nicht weniger wird. Aber genauso hoffe ich auch, dass das Ganze nie mehr so eine extreme Achterbahnfahrt wird, wie es in dieser Saison der Fall war.

Der FCB beendet die Saison letztlich eben auch auf dem schlechtesten Tabellenplatz seit 2001. Welche Lehren haben Sie aus dieser Saison gezogen? Ich habe viel dazugelernt. Sicher war das eine der schwierigsten und emotionalsten Saisons, die es je gab. Es war ein Auf und Ab, wie ich das selten erlebt habe. Ich glaube aber, dass wir für die Zukunft ein sehr gutes Team haben. Damit meine ich weniger die Spieler, sondern die Menschen drumherum. Die Saison ist vorbei, wir sind Fünfter. Nun können wir das in Ruhe analysieren und müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen, sodass wir in der nächsten Saison konstanter und stabiler daherkommen. Aber jeder, der mich kennt, weiss: Ich will auch in Zukunft jedes Spiel gewinnen – und wenn ich nicht gewinne, habe ich richtig Mühe.

Wie wichtig wäre es, Spieler wie Males, Adams, Zeqiri zu halten, damit der Umbruch nicht zu gross wird? Schliesslich muss man schon mit den Abgängen von Amdouni und Diouf rechnen … Das soll bitte Heiko Vogel beantworten.

Heiko Vogel, wir schliessen uns der Bitte an … (Heiko Vogel) Da gibt es schon Überlegungen in diese Richtung. Aber wir mussten auch warten, ob wir überhaupt Fünfter werden. Wir schauen nun, was wir stemmen können und was nicht. Und natürlich wissen wir, dass Amdouni und Diouf zwei sehr interessante Spieler sind, die wir da entwickelt haben. Es gibt ein Preisschild, aber da steht nichts drauf. Wenn Sie mich fragen, dann gibt es sie für 100 Millionen. (lacht)

«Wir haben im Verwaltungsrat auch Szenarien, wie wir uns um die Finanzen kümmern, wenn bei keinem dieser Spieler ein marktgerechtes Angebot reinkommt.»

Auch wenn man nun wieder die Chance auf eine tolle europäische Kampagne hat, auch wenn man durch den Halbfinal-Run Geld eingenommen hat, das so nicht budgetiert worden war: Ist der FCB im Bezug auf das laufende Geschäftsjahr nicht zum einen oder anderen lukrativen Spielerverkauf gezwungen, um die Rechnung ausgeglichen zu gestalten? (Degen) Für uns ist klar, dass wir keinen unter Marktwert verkaufen. Es gibt ein, zwei, drei Spieler, bei denen ich das Gefühl habe, dass es heiss werden könnte. Ich mache mir da im Moment aber keine Gedanken. Die Kaufoptionen sind gezogen, und wir schauen jetzt, was passiert. Und wir haben im Verwaltungsrat auch Szenarien, wie wir uns um die Finanzen kümmern, wenn bei keinem dieser Spieler ein marktgerechtes Angebot reinkommt.

Ein ganz anderes Thema: Es heisst, Alex Frei werde Trainer des FC Aarau. Er steht noch beim FCB auf der Lohnliste. Haben Sie etwas von ihm gehört? Ich habe bis heute noch nichts von ihm gehört. Und wir wissen auch noch von nichts, sondern haben diese Nachricht auch nur überrascht zur Kenntnis genommen. Stand heute hat Alex Frei noch einen gültigen Arbeitsvertrag mit dem FC Basel.

Wie viel Kraft hat Sie diese Saison gekostet? Das Auf und Ab hat recht Kraft gekostet. Auch bei mir. Aber es gilt nun, weiterhin die richtigen Entscheide zu treffen und Schritte zu machen. Vielleicht werde ich mir irgendwann eine kleine Auszeit nehmen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.

