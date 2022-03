Die Nummer 1 im Tennis tritt ab – «Ich bin erschöpft. Ich habe nicht mehr zu geben» Ashleigh Barty schockt die Tenniswelt: Mit 25 hört die Australierin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere auf. Ein weiteres Warnsignal für die Frauentour. Simon Graf

Mit sich im Reinen: Ashleigh Barty nach dem Triumph am Australian Open. Es war ihr letztes Profispiel. Foto: Joel Carrett (EPA)

Als Ashleigh Barty Anfang März publik machte, dass sie den US-Turnieren in Indian Wells und Miami fernbleibe, weil sie körperlich noch nicht bereit sei, sorgte das nicht für grosses Aufsehen. Die Weltnummer 1, aktuelle Wimbledon- und Australian-Open-Siegerin, ging schon immer ihren eigenen Weg. So liess sie 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie sogar das US Open und Roland Garros aus, weil es nicht ihr Ding gewesen wäre, in leeren Stadien zu spielen.