Stephanie Eymann zu sexualisierter Gewalt – «Ich bin einfach nur angewidert» Wiederholt sorgen Fälle von Vergewaltigung in Basel für Betroffenheit. Wie sicher kann man sich als Frau noch fühlen – und was unternimmt die Polizei? Dorothea Gängel

Stephanie Eymann bezieht deutlich Stellung zu den Vergewaltigungsfällen in Basel. Foto: Dominik Plüss

In der Nacht auf letzten Sonntag wurde eine 25-jährige Frau in der Landskronstrasse in Basel Opfer einer Vergewaltigung. Sie war auf dem Heimweg und der Täter verfolgte sie bis in ihr Treppenhaus, wo es zu der Tat kam. Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen, die für Verunsicherung und Angst führen. Kann frau sich heutzutage in Basel noch sicher fühlen?