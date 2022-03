Bestsellerautorin bei Bider & Tanner – «Ich bin ein Bücherjunkie»

Die gebürtige Baslerin Zoë Jenny hat Leser in der ganzen Welt. Im Interview verrät sie, was sie von Autorenlesungen und vom genderkorrekten Schreiben hält.

In der Buchhandlung Bider & Tanner in der Aeschenvorstadt lauschte am Mittwochabend das Publikum der preisgekrönten Basler Autorin Zoë Jenny (48), die heute in der Nähe von Wien wohnt und aus ihrem neuen Buch «Der verschwundene Mond» las. Darin beschäftigt sie sich mit den Rätseln des Universums und der menschlichen Psyche.

Zoë Jenny, Sie haben acht Jahre lang in London gelebt, ausserdem in Berlin, New York, in Italien und auf Bali. Heute wohnen Sie in der Nähe von Wien. Aber Sie sind immer wieder mal in Ihrer Heimatstadt Basel anzutreffen, aktuell wegen der Vernissage für Ihr neues Buch. Wo liegt für Sie der Reiz an der Stadt?

Am Dienstag kam ich mit dem Zug aus Wien am Bahnhof Basel SBB an und spazierte quer durch die Stadt zu meinem Hotel. Jeder Stein, jede Hausecke, jede Strasse bedeutet eine Erinnerung für mich, auch die Geräusche, der Duft des Rheins. Basel ist die Stadt, der ich seit Kindheit verbunden bin, sie ist meine Erinnerungsstadt.