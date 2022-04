«Ich bin am Punkt, an dem ich nochmals aufbrechen möchte»

Ist «ausserordentlich dankbar», dass ihn das Publikum all die Jahre getragen hat: Nun verlässt «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin das Schweizer Fernsehen.

Gehen Sie deshalb von SRF weg, weil Sie mit 59 Jahren das junge Publikum nicht mehr erreichen können, wie es in der SRG-Konzession gefordert wird?

Mit der «Tagesschau» erreichen wir nach wie vor 700’000 bis 800’000 Menschen. Und das im Durchschnitt pro Sendung, jeden Tag. Selbst die Millionenmarke knackten wir in den vergangenen zwei Jahren gleich an Dutzenden von Tagen. Parallel dazu habe ich die Lancierung des Tiktok-Kanals von SRF sehr aktiv und mit viel Freude unterstützt und begleitet. Auch mit einzelnen Videos, die übrigens gar nicht so schlecht liefen.