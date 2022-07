Das Lagerbild vom Sommer 1968 – «Ich bin die ganz links …» Am Montag zeigte die BaZ im Rahmen der Serie «Augenzeuge Kurt Wyss» ein Foto aus einer Ferienkolonie und wollte wissen, wer darauf zu sehen ist. Jetzt wissen wir mehr. Markus Wüest

Käthy Stauffiger ist das Mädchen ganz links. Und eines der anderen hiess Yolanda … Foto: Kurt Wyss

Die E-Mail kam am Montagmorgen um halb elf: «Zum Bericht übers Lagerleben in Surrein. Ich war dabei. Am Fenster links aussen. Ich weiss einiges, kann aber jetzt nicht Bescheid geben. Herzliche Grüsse, Käthy Stauffiger-Fischer.»