«Ich bin die erste Person of Colour in der Geschichte der Nibelungen»

Frau Haller, der kulturelle Diskurs steht kopf. Sie als Person of Colour (PoC) haben jetzt bei den Nibelungenfestspielen in Worms Kriemhild verkörpert, die Frau eines nicht ganz unvorbelasteten germanischen Mythenhelden. Zur selben Zeit hindert die Cancel-Culture in Bern weisse Rastafaris daran, ein Reggae-Konzert durchzuziehen. Was daran ist wichtig, was nichtig?

Zu Bern kann ich nichts sagen, ich war ja nicht dabei. Aber dass ich eine Figur spiele, die im Nationalsozialismus als die ideale Frau dargestellt und propagandistisch ausgenutzt worden ist, finde ich spannend. Wir brechen das Bild. Unsere Inszenierung zeigt eine Gesellschaft, die diverser geworden ist. Jede Frau könnte diese Kriemhild sein.