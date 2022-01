Baselbieterin kickt in den USA – «Ich bin die bessere Torhüterin als vor drei Jahren» Noëmi Stadelmann aus Arlesheim hütete einst das Tor des FC Basel. Heute steht die Schweizer U-17-EM-Zweite beim US-Collegeteam der Oakland University zwischen den Pfosten. Thomas Wirz

Noëmi Stadelmann trägt den Dress der Golden Grizzlies Oakland.

Die Weihnachtstage zu Hause bei der Familie und dann noch etwas Skispass im Wallis – Noëmi Stadelmann hat den kurzen Heimaturlaub in der Schweiz sichtlich genossen. Anfang Januar aber flog die 23-jährige Arlesheimerin zurück in die USA, wo sie in Oakland seit drei Jahren studiert und Fussball spielt. Und in dieser Zeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten schon einiges erlebt hat: Von Corona-bedingt zwei Meisterschaften in den letzten zwölf Monaten bis zu 20-stündigen Busreisen in den Mittleren Westen.

Was das rein Sportliche betrifft, zieht die U-17-EM-Zweite von 2015 ein positives Zwischenfazit: «Ich bin frischgebackene Meisterschaftszweite unserer Conference League und war im letzten Jahr Stammgoalie der Golden Grizzlies Oakland. Auf dem Weg zu Rang zwei habe ich pro Spiel im Schnitt etwas weniger als ein Tor kassiert, was im US-Frauensoccer ein ganz ordentlicher Wert ist.» Auf die Frage, ob sie denn jetzt eine noch bessere Torhüterin sei als früher beim FC Basel, überlegt Stadelmann und sagt: «Ich denke schon.» Sie habe zuletzt das eine oder andere besser gemacht, in Sachen Sprungkraft nochmals zugelegt und gehe nicht mehr so früh zu Boden.

Enorme Konkurrenz

Wie hoch ist das Niveau im College-Frauenfussball denn einzuschätzen? Die Soccer-Profiliga NWSL, die zuletzt wegen des Missbrauchsskandals weltweit Schlagzeilen machte, sei gewiss ein Stück höher einzustufen, aber zumindest die Division-1-Teams – unter den teilnehmenden rund 350 Unis gibt es verschiedene Stärkeklassen – hätten besseres Schweizer NLB- bis mittleres NLA-Niveau. «Die Konkurrenz unter den Unis», so Stadelmann, «ist riesig.» Beeindruckt zeigt sich die Baselbieterin aber besonders vom Miteinander von Sport und Studium: «Das Organisatorische klappt im Allgemeinen ziemlich gut, beispielsweise auch die Busreisen zu den Auswärtspartien. Am Tag vor einem Spiel die Hinreise, dann das Spiel und die Rückreise meist am Tag danach.»

Dass die zurückgelegten Distanzen trotz der geographisch orientierten Gruppeneinteilungen («conferences») mit hiesigen Verhältnissen überhaupt nicht zu vergleichen sind, zeigte die bislang längste Dienstreise. Sie führte westwärts in den Bundesstaat Wisconsin und dauerte per Bus insgesamt mehr als 20 Stunden.

Klein gewachsen, aber mit viel Sprungkraft: Noëmi Stadelmann.

Mit Bezug auf die jüngst an die Öffentlichkeit gekommenen Missbrauchsfälle im amerikanischen Frauenfussball ist die Frage erlaubt, ob die junge Athletin aus Arlesheim im sportlichen Umfeld ihres Teams von ähnlichen Vorfällen gehört hat. Stadelmann verneint und präzisiert dazu: «Im College-Sport haben ja alle den Amateurstatus. Die Vorschriften sind streng, wir dürfen beispielsweise nicht im Privatauto unserer Betreuer mitfahren. Da geht es nicht nur um die Genderfrage, sondern auch um allfällige Privilegien.»

Lockerer wird da die Pandemie gehandhabt. Je nach Bundesstaat und der Parteifarbe der jeweiligen Regierung sind oder waren Masken obligatorisch, erwünscht oder gar nicht nötig. Schmunzelnd fügt die «nur» 165 Zentimeter grosse, aber mit viel Sprungkraft ausgestattete Torhüterin hinzu: «Fest zum Protokoll eines jeden Matchs gehört das Singen der Nationalhymne. Ich kenne die US-Hymne inzwischen besser als unsere.» Zu den Besonderheiten für eine Schweizerin zählt gewiss auch der Umstand, dass viele Leute die Schweiz noch immer mit Schweden verwechseln. Da helfe oft nur das Zeigen einer Europakarte.

Ausbildung hat Vorrang

Wie geht Noëmi Stadelmanns Fussballkarriere weiter? Vorrang hat derzeit das vierte und letzte Jahr ihres College-Aufenthalts in Oakland mit dem Abschluss des Studiums in Bewegungswissenschaft (Exercise Science) und dem sportlichen Ziel eines weiteren Podestplatzes mit den Golden Grizzlies.

Ab 2023 soll es zurück in der Schweiz mit einer zweiten Ausbildung an der ETH Zürich weitergehen. Fussballprofi wie etwa ihre frühere U-17-Nationalmannschaftskollegin Alisha Lehmann (derzeit unter Vertrag bei Aston Villa) will die Birstalerin nicht werden. Noch könne man seinen Lebensunterhalt als Fussballerin in der Schweiz ja nicht verdienen. Und sagt zu ihren sportlichen Zukunftsplänen: «Ich werde vorerst mal schauen, was sich ergibt. Vielleicht wird sich ja auch jemand an mich erinnern ...»

