Lukas Engelberger im Porträt – Die Corona-Fallzahlen prägten seine Tageslaune Lukas Engelberger war ein unauffälliger Regierungsrat – bis Corona kam und ihn über Nacht zu einem der gefragtesten Politiker machte. Eine Begegnung auf der Dachterrasse des Basler Gesundheitsdepartements. Alessandra Paone

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger stellt sich den Fragen der BaZ. Video: Mischa Hauswirth

Das Münster auf der einen Seite, die beiden Roche-Türme auf der anderen – und mittendrin Lukas Engelberger. Auf der Terrasse des Gesundheitsdepartements an der Malzgasse 30, am höchsten Punkt seiner Wirkungsstätte, und vielleicht auch seiner Karriere, lässt er den Blick über die Stadt schweifen. «Mir gefällt es hier oben», sagt er, die rechte Hand in die Hüfte gestemmt: Der Herr über Basel, könnte man meinen. Wie kaum ein anderer Politiker zuvor hat er in den letzten Monaten das Leben der Menschen im Kanton bestimmt, ihre Gewohnheiten beeinflusst, ihre Laune.

Engelberger, 45, hat diese Aufgabe nicht gesucht, man hat sie ihm auch nicht zugetraut; Corona hat sie ihm beschert. Genauso wie das plötzliche Scheinwerferlicht, die überdurchschnittliche Verantwortung. Bisher stand der Gesundheitsdirektor innerhalb der Regierung eher im Schatten der dominanten Linken und der Bürgerlichen – unscheinbar in der Mitte. Politische Höhepunkte gab es in den letzten sechs Jahren seiner Regierungszeit nur wenige, etwa die Gründung des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel gleich zu Beginn seiner Amtsperiode. Dieser Erfolg, «das schönste Erlebnis» in seiner Karriere, wie er sagt, hat vor allem eine persönliche Komponente: Sein Grossvater, ein Nidwaldner, kam nach Basel, um Zahnmedizin zu studieren.

Mit der Spitalfusion beider Basel hätte Engelberger vor einem Jahr die Möglichkeit gehabt, einen Meilenstein zu setzen. Die Baselbieter stimmten der Vorlage zu, doch in der Stadt lehnte die Bevölkerung das Projekt ab. Nach der verlorenen Abstimmung galt der Gesundheitsdirektor für manchen als abgeschrieben, man zweifelte gar an seiner Wiederwahl. Bis das Virus aus China im Februar die Schweiz erreichte – und ihn über Nacht zu einem der gefragtesten Politiker machte, über Basels Grenzen hinaus.

Der Krisenmanager

Die Corona-Fallzahlen prägten Engelbergers Tageslaune. Stiegen die Ansteckungen drei Tage in Folge an, wurde auch der Handlungsdruck grösser. «Zum Glück habe ich zu Hause und bei der Arbeit ein solides Umfeld, das nicht panikanfällig ist.» Fast täglich stand Engelberger vor der Kamera, gab Interviews. Zuerst vor allem in Basel, und später, als er zum Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz gewählt wurde, oft auch in Bern, an der Seite von Bundesrat Alain Berset. Ein Krisenmanager war geboren, das attestierten ihm sogar seine politischen Gegner. Eine Stimme aus dem linken Lager: «Ich halte inhaltlich nicht viel von Lukas Engelberger, aber Corona hat er im Griff.»

An den Medienrummel musste er sich zuerst gewöhnen, an die vielen Journalisten, die nach den Sitzungen in Bern ihre Fragen zu Corona stellen wollen. Obwohl es meistens gar nicht viel Neues zu berichten gibt. Aber etwas muss man ja sagen. «Man gibt also Auskunft und hofft, dass es nicht nach nichts klingt.» Stark exponiert zu sein, habe Vor- und Nachteile: grosser Bekanntheitsgrad, aber auch grosse Gefahr, in ein Fettnäpfchen zu treten. Engelberger verzieht sein Gesicht zu einer Grimasse: «Ich bin bis jetzt gut davongekommen.» Obwohl er wegen seiner Corona-Strategie in den Altersheimen harte Kritik einstecken musste. Er habe die Senioren zu wenig geschützt, warf man ihm vor.

Lukas Engelberger (CVP) wurde 2014 als Nachfolger von Carlo Conti in die Basler Regierung gewählt. Am 25. Oktober kandidiert er für eine weitere Legislatur. Foto: Pino Covino

Engelberger änderte seinen Stil während der Krise nicht. Fällte nicht plötzlich radikale Entscheide, driftete weder nach rechts noch nach links ab. Er folgte dem Mainstream, unaufgeregt in der Mitte. So wollen es seine Partei, die CVP, und die christlichen Werte, nach denen er persönlich lebt – nicht dogmatisch, aber überzeugt. So gibt es auch sein Naturell vor: «Ich polarisiere nicht, ich bin sehr harmoniebedürftig.» Gerade in der jetzigen Zeit, in der sich die Situation wirtschaftlich, gesellschaftlich und religiös zuspitzte, brauche es eine moderate Haltung. Das sei gefragt und erfolgsversprechend.

Wie eine grosse CVP-Familie

Deshalb ist Engelberger auch überzeugt von der Wahl-Strategie des bürgerlichen Vierertickets für die Basler Regierung, zu dem er zusammen mit den beiden anderen Bisherigen Baschi Dürr (FDP) und Conradin Cramer (LDP) und der Herausforderin Stephanie Eymann (LDP) gehört. Sie grenzen sich klar ab von links und rechts und positionieren sich in der Mitte, wie eine grosse CVP-Familie. «Wieso eigentlich nicht?», fragt Engelberger. «Wir sollten alle ein bisschen mehr CVP sein.» Das Politikkonzept funktioniere, wie Angela Merkel, die er sehr bewundere, gezeigt habe.

Die Dachterrasse ist Teil der Cafeteria, die Engelberger hat einrichten lassen, als die meisten Bereiche des Gesundheitsdepartements an der Malzgasse zusammengeführt wurden. «Was möchten Sie für einen Kaffee?», fragt er vor dem Kaffee-Automaten und sucht in den verschiedenen Schubladen nach der richtigen Tasse für den Cappuccino. Ihm sei es wichtig, dass die Mitarbeiter einen Ort haben, wo sie ihre Pause verbringen können. «Ich komme regelmässig hierher.» Dann marschiert er mit zwei Tassen in der Hand zur Glastür, die nach aussen führt. Man möchte sie ihm aufhalten, doch sie öffnet sich automatisch. «Nicht nötig», sagt er und grinst wie ein kleiner Bub, der sich über sein neues Lego-Technic-Spielzeug freut.

Die Mitarbeiter, das angenehme Klima, die positive Einstellung: das gute Leben im Gesundheitsdepartement, von dem sein eigenes stark abhängt – Engelberger kommt immer wieder darauf zu sprechen. Während des Lockdown kam er jeden Tag ins Büro, Homeoffice gab es für ihn nicht. «Wichtige Entscheide muss man miteinander am Tisch diskutieren, direkt vor Ort», sagt er.

Kolumne statt Twitter & Co.

Als das Land komplett heruntergefahren wurde, schwärmten viele von der gewonnenen Familienzeit. Davon hat Engelberger nichts mitbekommen. Seine Frau, Hausärztin im Baselbiet, hat während der Krise im Corona-Testzentrum in Lausen gearbeitet. Die drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren wurden während der Schulschliessung von Bekannten betreut. «Aber nicht von Anfang an. Wir wurden etwas überrumpelt.» Engelberger fährt sich durch das grau melierte Haar und lacht verlegen. Am Montag nach dem Bundesratsbeschluss stand er mit seinem jüngsten Sohn im leeren Schulhaus. «Ich muss zugeben, ich bin mir schon etwas seltsam vorgekommen: dass ausgerechnet ich als Gesundheitsdirektor gleich am ersten Tag das Not-Betreuungsangebot des Kantons nutze. Aber wir hatten schlicht keine Alternative.»

In seinem Amt komme die Familie generell zu kurz, sagt er. Deshalb startet Engelberger den Tag mit den Kindern, bereitet das Frühstück vor, isst mit ihnen und geht erst ins Büro, wenn alle aus dem Haus sind. Am Abend habe er viele Termine, die er einhalten müsse. «Aber die Ferien gehören uns.» Dann gelingt es ihm auch, abzuschalten. Immer besser. Engelberger ist, wie er selber sagt, «von der Neigung her jemand, der gerne die Kontrolle über alles hat». Er habe aber in den vergangenen Jahren gelernt, loszulassen.

Er ist ein vorsichtiger Mensch. Impulsive Reaktionen erlebt man bei ihm selten. Er überlegt, bevor er spricht. Twitter oder Instagram, Kommunikationskanäle, die von seinen Regierungskollegen Dürr und Cramer rege genutzt werden, meidet er: «Das geht mir zu schnell, das bekomme ich nicht in meinem Alltag rein.» Stattdessen schreibt er Kolumnen, er nennt sie Wochendiagnosen, die er auf seiner persönlichen Internetseite veröffentlicht. Er verarbeitet darin, was ihn beschäftigt. Im letzten Beitrag kritisiert er das Plakat der SVP zur Begrenzungsinitiative, auf dem die Nachbarn aus der EU als Angstfaktoren vorgeführt würden, «sei es als anonyme blaue Menschenmasse oder gar als Dickhintern, welche die Schweiz ersticken». Es ist Engelbergers Ventil, wenn auch ein kleines.