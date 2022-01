Beat Jans über sein erstes Amtsjahr – «Ich bin am Anfang etwas zu forsch gewesen»

«Ich bin am Anfang etwas zu forsch gewesen»

Herr Jans, was ist Ihnen in Ihrem ersten Jahr misslungen?

Misslungen? Ich würde sagen, ich bin am Anfang etwas zu forsch gewesen. Es braucht in diesem Amt etwas Geduld und Ruhe. Aber auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Ich denke, ich sollte noch lernen, etwas ruhiger und gelassener zu werden. Wenn wieder mal ein Sturm über uns herzieht, medial vor allem, dann ist das nicht so tragisch.