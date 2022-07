Nicht so schnell wie geplant: Das Neigesystem im Fernverkehrs-Doppelstockzug FV-Dosto funktioniert nicht.

Kurzfristig werden die Kundinnen und Kunden nichts merken. Im Gegenteil: Sie werden feststellen, dass sich der Fahrkomfort Schritt für Schritt verbessert. Da wir auf das schnelle Fahren in Kurven verzichten, können wir mittelfristig die Fahrzeit nicht wie geplant verkürzen. Für den Fahrplan 2035 hatten wir vorgesehen, zwischen Lausanne und Bern fünf Minuten einzusparen und zwischen Winterthur und St. Margrethen zwei Minuten. Das wird auf diesen Zeitpunkt hin nicht möglich sein.

Herr Ducrot, Sie geben die grossen Pläne auf, die die SBB mit dem FV-Dosto hegten. Was merken wir Fahrgäste von Ihrem Richtungsentscheid?

Das Angebotskonzept 2035 muss revidiert werden. Die bogenschnellen Kurvenfahrten waren als Übergangslösung gedacht. Damit versuchten wir, die Reisezeit zu verkürzen, ohne dass die Strecke ausgebaut werden muss. Es war stets unbestritten, dass irgendwann gebaut werden muss. Die Politik hat bereits Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben. Sie wird nun entscheiden, ob die Bauvorhaben priorisiert werden sollen.

Sie halten die Vorgaben der Politik für den Fahrplan 2035 also nicht ein?

SBB-Chef Vincent Ducrot: «Wir setzen in Zukunft auf erprobte Standardzüge.»

Die Beschaffung des Dosto zieht sich schon lange hin. Und nun klappt es ausgerechnet beim zentralen Punkt nicht. Was ist schiefgelaufen?

Die Beschaffung dauerte tatsächlich sehr lange. Und es gab zahlreiche Probleme. Versetzt man sich ins Jahr 2010 zurück, machte sie aber Sinn. Die SBB wollten damals einen modernen und innovativen Zug. Mit unseren Anforderungen haben wir den Hersteller an die Grenzen des Machbaren geführt. Mit den Folgen hatten wir in den letzten Jahren zu kämpfen. Deshalb ändern wir nun die Strategie bei Neukäufen: Wir setzen in Zukunft auf erprobte Standardzüge. Diese haben erfahrungsgemäss weniger Kinderkrankheiten.