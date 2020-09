Kolumne Nachspiel – Ich abonniere dich, überall Stalke ich jemanden, wenn ich ihm auf all seinen Social Media Kanälen folge? Eine schwierige Frage. Etwas könnte helfen. Meinung Aleksandra Hiltmann

Mittlerweile sind wir auf unzähligen Plattformen gleichzeitig unterwegs. Das birgt ungeahnte Gefahren. Foto: Getty Images/iStockphoto

Kürzlich habe ich jemanden kennen gelernt. Also nicht Date-mässig, einfach so ganz normal. Eine neue Person. Man unterhielt sich übers Wandern, über Bier, über die Arbeit. Und darüber, wer was wo postet. Die selbstgeschriebenen Artikel postet er auf Twitter. Ich auf Twitter und Instagram. Nein, meinte er, Instagram sei eher für Privates, Wanderfotos oder so.