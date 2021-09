Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Icebreaker– Wie man in Gruppen die Stimmung auflockert (und warum das wichtig ist) Oft belächelt, aber unerreicht wirkungsvoll: Vor der Sitzung oder dem Workshop erst mal etwas Lustiges machen. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Vorletzte Woche schrieben wir über die Unsicherheit, die wir in der Gegenwart mancher Menschen verspüren. Unsere Verkrampftheit in bestimmten Konstellationen. Die schlechte Stimmung in gewissen Teams. Das sind alles Anzeichen von fehlender psychologischer Sicherheit. Und wenn wir unsicher sind, werden wir (und andere) ungeniessbar, negativ, angriffig, beleidigt – vor allem aber: ideenarm.

Eine schlichte Methode, die nicht das strukturelle Problem löst, aber doch im akuten Stadium ein wenig Abhilfe schaffen kann, ist der Icebreaker.

So nennt man die kleinen Warm-up-Spiele, die helfen, eine Gruppe vor dem Workshop in Schwung zu bringen, und die für gute Laune sorgen. Man nutzt die Spiele auch, um die typische Ermattung nach der Hälfte des Workshops oder der Sitzung zu überwinden (dann spricht man im Fachjargon oft von «Energizern»). Aber eben auch, um Unsicherheiten in einer Gruppe abzubauen. Denn bei diesen Spielen fallen schnell falsche Hemmungen und dumme Vorbehalte.