Bahnplanung bricht mit einem Tabu – ICE soll Basel SBB auslassen Bis jetzt galt es als sakrosankt: Internationale Personenzüge machen in Basel an beiden grossen Bahnhöfen halt. Ein Papier der SBB verrät, dass dies ab 2028 ändern könnte. Markus Wüest

Standort Gellert: Die beiden Geleise links führen vom Badischen Bahnhof nach Basel SBB. Die Geleise in der Bildmitte führen Richtung Muttenz; auf ihnen sollen künftig auch ICE verkehren. Foto: Markus Wüest

Es ist nur eine Randbemerkung, versteckt in einem Papier der SBB. In einem Ausblick auf bevorstehende Ausbauschritte steht die Information «ICE Direktzüge Freiburg–Basel Bad. Bahnhof–Zürich». Das hat durchaus Sprengkraft. Denn es bedeutet, dass die Deutsche Bahn (DB) und die SBB erwägen, ab 2028 einige der ICE-Verbindungen nicht mehr via Basel SBB verkehren zu lassen.