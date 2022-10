Atomenergiebehörde – IAEA-Chef sieht Anzeichen für einen nordkoreanischen Atomtest Die Welt hält laut Rafael Grossi, dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, angesichts eines nordkoreanischen Atomtests den «Atem an».

1 / 3 «Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen deuten leider in eine andere Richtung»: Rafael Grossi von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. (26. Oktober 2022) AFP/Brendan Smialowski

Angesichts der Möglichkeit eines nordkoreanischen Atomtests hält die Welt laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, den «Atem an». Nach einem Treffen mit dem UNO-Sicherheitsrats am Donnerstag in New York sagte Grossi, «alle halten deswegen den Atem an, da ein weiterer Atomtest eine erneute Bestätigung» eines Atomprogramms sei, das auf «unglaublich besorgniserregende» Weise voranschreite.

«Wir verfolgen dies also sehr, sehr genau. Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen deuten leider in eine andere Richtung», sagte Grossi. Allerdings gab der IAEA-Chef auch an, dass ein Test nach seiner Ansicht nicht unmittelbar bevorstehe.

Seoul und Washington warnen vor Test

Seoul und Washington hatten wiederholt davor gewarnt, dass Pyongyang nach einer Reihe von Raketenstarts in den vergangenen Wochen kurz davor stehen könnte, zum ersten Mal seit 2017 wieder eine Atombombe zu testen.

Die Spannungen in der Region haben in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugenommen, unter anderem wegen einer Serie von nordkoreanischen Raketentests. Im vergangenen Monat war eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweggeflogen, später unternahm Nordkorea nach eigenen Angaben «taktische Atomübungen».

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.