FCB-Fans zu Gast in Florenz – «I tifosi sono bravi» – in der Innenstadt gab es trotzdem keinen Alkohol Mehr als 2500 Fans aus Basel sind in die Toskana gereist, um ihren FCB gegen die AC Fiorentina zu unterstützen. Eins vorweg: Von der Polizei erhalten sie vor dem Spiel ein gutes Zeugnis. Sebastian Schanzer

Auf der Piazza di Santa Croce versammelte sich die Muttenzerkurve und stimmte sich schon mal ein. Später fuhren Shuttlebusse ins Stadio Artemio Franchi. Foto: Sebastian Schanzer

«Svizzeri, coglioni!», flucht ein sichtlich genervter Passagier in seine Handykamera, als er in Florenz aus dem Zug steigt. (Wir verzichten aus Höflichkeit auf eine Übersetzung.) Während zweier Stunden teilte sich der Italiener am Mittwochabend das prall gefüllte Zugabteil mit einer Gruppe von FCB-Fans, die es – versorgt mit reichlich Bier – ziemlich lustig hatte. Was die einen Passagiere offensichtlich störte, nahmen andere mit Humor, liessen sich in Gespräche verwickeln oder lauschten den immer wieder herzhaft vorgetragenen Fangesängen der kleinen Gruppe.