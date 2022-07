Zinswende der Nationalbank – Hypozinsen sinken nach erster Panik bereits wieder Thomas Jordans Leitzinserhöhung machte Hypothekarzinsen so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das war offenbar eine Übertreibung. Doch nicht überall gibt es Entspannung. Peter Burkhardt

Den Traum vom Eigenheim zu realisieren, ist doppelt so teuer geworden wie noch im vergangenen Jahr: Einfamilienhaussiedlung in Seuzach ZH. Foto: Marc Dahinden

Am 16. Juni kam es zum Paukenschlag für Schweizer Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer – und für die, die es noch werden wollen: Nationalbankpräsident Thomas Jordan verkündete, den Leitzins überraschend stark anzuheben. Unmittelbar danach zogen die Zinssätze für feste und kurzfristige Hypotheken so markant an wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht.