Hypotheken sind so günstig wie noch nie

Die Hypothekarzinsen in der Schweiz sind auf einem rekordtiefem Niveau. Laut dem Hypothekenvermittler Moneypark sank der durchschnittliche Richtsatz auf ein Allzeittief. Zudem gebe es keine Anzeichen für eine signifikante Zinssteigerung.

Konkret sank der Richtsatz für 10-jährige Festhypotheken per Ende Mai gegenüber Ende April um 10 Basispunkte (BP) auf 1,24 Prozent, wie Moneypark am Dienstag mitteilte. Auch der durchschnittlichen Richtsatz für 5-jährige Festhypotheken gab um 4 BP auf 1,01 Prozent nach, während der Wert für zweijährige bei 1,01 Prozent stabil blieb. Kunden mit guter Bonität könnten noch niedrigere Sätze erreichen. Bei den nachverhandelten Werten seien Zinssätze von 0,78 Prozent (10 Jahre) 0,55 Prozent (5 Jahre) und 0,45 Prozent (2 Jahre) ermittelt worden. Bei einem Hypothekarvolumen von 650'000 Franken könnten damit bei 10-jähriger Laufzeit 30'550 Franken an Zinsen eingespart werden.