Corona-Lockerung im Kultursektor – Hurra, wir spielen wieder! Theater Basel, Konzertveranstalter Urs Blindenbacher, die Kultkinos: Der Öffnungsentscheid des Bundesrates weckt sie alle aus dem Dornröschenschlaf. Markus Wüest

Licht im Dunkeln: Szenenbild aus «Nomadland» mit Frances McDormand – vielleicht schon nächste Woche in Basel zu sehen.

Können Menschen auch durchs Telefon strahlen? Urs Blindenbacher nimmt den Anruf entgegen, bittet aber um einen Moment Geduld, weil er noch sein Auto parkieren muss. Später Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr. Dem umtriebigen Konzertveranstalter (Offbeat Festival) ist die Freude anzuhören. Und die Überraschung. Dass es ab Montag, 19. April, im eingeschränkten Rahmen wieder erlaubt ist, Konzerte zu veranstalten, bedeutet für Blindenbacher zwar unerwartete Arbeit und jonglieren von Terminen, aber das scheint alles keine Rolle zu spielen: Hauptsache, er kann wieder Livemusik präsentieren. «Wir werden – wegen der Begrenzung auf maximal 50 Besucherinnen und Besucher – Doppelkonzerte anbieten. Mit 100 verkauften Karten rechnet es sich», sagt Blindenbacher. Das heisst konkret: zwei Konzerte am 27. April im Gare du Nord und am 30. April sowie am 1. Mai Konzerte in der Kaserne.