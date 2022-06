Übereifrige Markierung in Liestal – Hurra, Schule! Aber wo sind die Kinder? Vor dem Kindergarten Gräubern wurde der Schriftzug «Schule» neu bepinselt. Nur – das Gebäude ist leer. Die sozialen Medien überschlagen sich: «Typisch Liestal!» Daniel Aenishänslin

Stein des Anstosses: Obwohl der Kindergarten nicht mehr genutzt wird, wurde die Markierung davor erneuert. Foto: Daniel Aenishänslin

Da sind sie wieder: Diese dunklen Kreise, die Steuergelder verjubeln. «Typisch Liestal», ist in den sozialen Medien zu lesen. Der Auslöser der Empörung ist tatsächlich ein Kuriosum. An der Ecke Galmsstrasse und Ramlinsburgerstrasse, gleich vor dem Kindergarten Gräubern, wurde die Bodenmarkierung «Schule» erneuert. Und dies, obwohl der Kindergarten seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist. «Verjubeln»: «typisch Liestal», so der Tenor auf den digitalen Wutkanälen.