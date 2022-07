Baselbieter vor dem Esaf – Hungrig nach dem eidgenössischen Kranz Die Baselbieter Adrian Odermatt, Lars Voggensperger und Samuel Brun haben in ihrem Kantonalverband die besten Chancen, um beim Esaf in Pratteln zu reüssieren. Dominic Willimann

Hat seine Gegner fest im Griff: Lars Voggensperger aus Schönenbuch, hier beim Aargauer Kantonalfest in diesem Monat. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

30 Nordwestschweizer, 30 Berner und 30 Südostschweizer greifen am Samstag auf dem Weissenstein, dem Solothurner Hausberg, beim Weissenstein-Schwinget zusammen. Das Feld ist extrem stark besetzt, für die regionalen Athleten ein gutes Training im Hinblick auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln (Esaf).

Drei von ihnen zählen nicht nur auf dem Weissenstein, sondern auch in Pratteln zu Kranzanwärtern – sofern sie selektioniert werden. Adrian Odermatt, Lars Voggensperger und Samuel Brun trainieren alle im Schwingclub Binningen und haben Ende August beim wichtigsten Schwingfest des Jahres Grosses vor.

Adrian Odermatt: Bereit für den Coup

Adrian Odermatt (links) bekommt es in dieser Saison mit den Besten zu tun – wie hier am Berner Kantonalen am Sonntag in Thun. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist ein neues Gefühl, das Adrian Odermatt am Sonntag in Thun erfährt. Beim Berner Kantonalfest geht er leer aus, ohne Kranz. Erstmals in dieser Saison darf er sich nicht zu den Besten eines Fests zählen. Zum Auftakt verliert er gleich gegen den späteren Festsieger Adrian Walther. Vor dem Auftritt in der Stockhorn-Arena holt er vier Kantonalkränze sowie das Eichenlaub auf dem Stoos.

Eine beeindruckende Leistung zeigt der 21-Jährige aus Liesberg an Auffahrt beim Baselstädtischen Schwingertag. Dort erreicht Odermatt den Schlussgang und trifft auf Samuel Giger, einen der meistgenannten Favoriten auf den Königstitel. Und der Laufentaler gibt sich durchaus selbstbewusst und schafft es, Giger zu Beginn in Bedrängnis zu bringen. Am Ende aber siegt der Ostschweizer, und Odermatt ist stolz, dort, wo er 2019 seinen ersten Kranz überhaupt gewann, ein starkes Fest gezeigt zu haben.

Lars Voggensperger: Jedes Fest ein Erfolg

Hat an Masse und Qualität zugelegt. Lars Voggensperger (links). Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Lars Voggensperger ist wie Odermatt der grosse Baselbieter Aufsteiger dieser Saison. Bei jedem Start in diesem Jahr holt er das begehrte Eichenlaub, also total sechs Kränze. Zudem gewinnt er den Hülftenschanz-Schwinget. Das erste Mal von sich reden macht der 21-Jährige allerdings vor fünf Jahren.

Als 16-Jähriger wird ihm beim Ziegelhof-Schwinget, der auf dem Bauernhof seiner Eltern in Schönenbuch ausgetragen wurde, Matthias Sempach zugeteilt. Und zur Überraschung aller «stellt» Voggensperger gegen den Schwingerkönig.

Danach aber wird es ruhig im Sägemehl um den Landschaftsgärtner. Bei Voggensperger wird ein angeborener Herzfehler diagnostiziert. Der Sport ist plötzlich Nebensache. Doch sechs Wochen nach der Operation kehrt der damals 17-Jährige in die Zwilchhose zurück und gewinnt – wieder auf dem heimischen Hof – beim Baselbieter Kantonalfest den ersten Kranz. Seither hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Samuel Brun: Die Rückkehr vergolden

Belastungsprobe bei der Kranzfest-Rückkehr: Samuel Brun nach überstandener Schulterverletzung. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Da steht er mit verschränkten Armen. Seit Herbst letzten Jahres. Auf Plakaten, in Werbespots und in Übergrösse auf dem Esaf-Drämmli: Samuel Brun, Turnerschwinger aus Ettingen.

Brun ist zusammen mit Clubkollege Remo Kocher Esaf-Botschafter. Zeigt sich der Megaevent in Pratteln im Vorfeld gegen aussen, ist Brun in irgendeiner Form immer dabei. Das Groteske an der Sache ist, dass Brun mehr auf diesen Kanälen zu sehen ist denn auf dem Schwingplatz.

Viele Wochen muss der 23-Jährige in diesem Jahr auf seinen Sport wegen einer Schulterverletzung verzichten. Erst beim Aargauer Kantonalen vor rund zwei Wochen bestreitet er sein erstes Kranzfest in dieser Saison – und erreicht gleich die vorderen Ränge. Auch wenn er eine Verletzung hinter sich hat, kommt ihm etwas zugute: Pratteln wäre bereits seine dritte Teilnahme an einem Eidgenössischen. Zudem startete er vor Jahresfrist am Kilchberger Schwinget; an Erfahrung an Grossanlässen fehlt es dem Leimentaler nicht.

Nur: Seine Teilnahme in Pratteln ist im Gegensatz zu jener von Odermatt und Voggensperger noch nicht sicher. Es braucht also nochmals Exploits des Turnerschwingers – am besten bereits am Samstag auf dem Weissenstein.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

