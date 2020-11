Angst ums Überleben – Hungerstreik gegen unfaire Corona-Massnahmen Eine Elsässer Ladenbesitzerin protestierte vier Tage lang, weil sie um ihre wirtschaftliche Existenz fürchtet. Auch wenn sie wieder isst, will sie weiter gegen den staatlich verordneten Konkurs kämpfen. Mischa Hauswirth

Vor dem Kleidergeschäft im elsässischen Blotzheim stand am Montag noch ein Banner mit der Aufschrift: Hungerstreik. Video: Mischa Hauswirth/Tamedia

Noch sind die finanziellen Nachwehen des ersten Lockdown nicht ausgestanden, schon sehen sich Ladenbesitzer in Frankreich mit einer neuen Zwangsschliessung betroffen – zumindest alle, die keine Lebensmittel anbieten. Eine davon ist Veronique Weingarten aus Blotzheim. Sie betreibt dort das Kleidergeschäft «La Croisée des Styles», ein Geschäft, das vor allem Damenmode anbietet.

Am Schaufenster des kleinen Familiengeschäftes klebt ein Banner, auf dem steht: «Tod des lokalen Gewerbes». Dies ist eine Anspielung auf den neuen Lockdown und dessen wirtschaftsfeindliche Regeln, die in ganz Frankreich seit Freitag und bis vorerst am 1. Dezember gelten. Geschäfte, die nicht Notwendigkeiten fürs Überleben anbieten, mussten schliessen – getroffen hat es auch Blumen- und Bücherläden sowie Gemischtwaren-, Schuh- und Kleidergeschäfte. «Es ist ungerecht, dass grosse Geschäfte wie Supermärkte alles anbieten dürfen, auch Kleider oder Spielsachen, wir kleinen Geschäfte aber müssen schliessen», sagt Weingarten.