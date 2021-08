Aufregung am Euro-Airport – Hunderte Passagiere stranden wegen Bombendrohung vor dem Terminal Am Sonntagvormittag wurde der Flughafen in Basel vorübergehend evakuiert. Grund dafür war ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück. Robin Rickenbacher

Am Euro-Airport sorgte am Sonntag eine Bombendrohung kurz für Unruhe. Foto: TDG

Den Start in die Ferien hatten sich diese Feriengänger bestimmt anders vorgestellt. Statt in aller Ruhe im Euro-Airport das Gepäck abzugeben, mussten sie die Eingangshalle vorübergehend verlassen. Wegen eines Bombenalarms wurde der Flughafen kurzzeitig evakuiert. Dies berichtet «20 Minuten». Betroffen vom Alarm war auch die Buslinie 50, die wegen des Einsatzes am Euro-Airport kurzzeitig nicht bedient werden konnte.

Gemäss «20 Minuten» war der Grund für den Alarm ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück im Schweizer Teil des binären Flughafens. In der Vergangenheit war es schon oft zur Sperrung des Airports gekommen, weil jemand seinen Koffer stehengelassen hatte. Diese Nonchalance kann die Verantwortlichen teuer zu stehen kommen. Wird auf diese Weise ein Fehlalarm ausgelöst, kann dies zu Bussen in Höhe von 450 Euro führen.

Der Einsatz war nach gut einer Stunde kur vor 12 Uhr beendet. Die Blockierung der Buslinie 50 wurde ebenfalls wieder aufgehoben. Die gute Nachricht für alle Reisewilligen: Zu Flugausfällen kam es nicht. So dürften die Ferien, nach einem ersten Schockmoment, für die meisten doch noch erfreulich begonnen haben.

