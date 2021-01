Zustände wie in einem Entwicklungsland – Hunderte Passagiere standen über eine Stunde in engen Gängen Ein Virologe der Universität Basel befand sich ebenfalls in der Schlange. Laut ihm ist die Situation bei der Passkontrolle inakzeptabel – und das nicht nur wegen Corona. Dina Sambar

Ein Teil der Warteschlange am Samstagabend am Euro-Airport Basel. Foto: 20 Minuten

Es sind Bilder, die ein mulmiges Gefühl auslösen können. Am späten Samstagabend warteten am Euro-Airport (EAP) Hunderte Passagiere nach der Landung über eine Stunde auf engem Raum auf die Passkontrolle. Trotzdem kontrollierte nur ein einziger französischer Beamter die Ausweise.

In der langen Schlange stand auch Daniel Pinschewer, Professor für Virologie an der Universität Basel. Er sagt: «Die hygienisch fragwürdigen, stundenlangen Warteschlangen in schlecht belüfteten und teils auch schlecht belichteten unterirdischen Gängen sind gerade zu Zeiten der Covid-Pandemie inakzeptabel.» Endlich an der Reihe, machte er den Zollbeamten auf die lange Wartezeit aufmerksam. Dieser habe nur mit der Schulter gezuckt und gesagt, dass ihm die Situation bekannt sei. «Ein zweiter Beamter hat mich unfreundlich angefahren, was ich denn anders machen würde. Warum er den zweiten Schalter nicht öffnete, weiss ich nicht. Ich wollte jedoch die Passagiere hinter mir nicht noch länger warten lassen und habe auf weitere Argumentationen verzichtet», sagt Pinschewer, der mit seiner Familie von den Kanarischen Inseln zurückkam.