«Rise up for Change» – Hunderte Klimaaktivisten besetzen den Bundesplatz In den frühen Morgenstunden haben am Montag hunderte Menschen den Berner Bundesplatz besetzt. Die Aktion ist der Auftakt zu einer Aktionswoche.

«Protest gegen das politische und wirtschaftliche System, welches für die Klimakrise verantwortlich ist»: Demonstranten in Bern. Video: Tamedia

Umweltaktivistinnen und -aktivisten besetzen am Montag den Bundesplatz in Bern. Wie eine Reporterin vor Ort berichtet, versammeln sich bereits am frühen Morgen hunderte von Menschen, erstellen Bauten und bereiten sich auf eine Sitzblockade vor.

Um 4:30 Uhr stürmten die Aktivistinnen und Aktivisten den Platz, begannen Zelte und aufzustellen und sicherten sich den Platz mit verschiedenen Blockaden wie beispielsweise Menschenketten.

Bereits am frühen Montagmorgen haben hunderte Menschen den Bundesplatz besetzt. Foto: Raphael Moser Im Morgengrauen errichteten sie eine Zeltstadt. Foto: Raphael Moser 1 / 9

Die Klimaaktivisten wollen laut einer Medieninformation vom Montagmorgen mit der Besetzung einen Auftakt zur Aktionswoche «Rise Up for Change» setzen. Im Rahmen der Woche waren illegale, aber friedliche Aktionen in der Stadt angekündigt. Der besetzte Bundesplatz soll zum Camp der Aktionswoche werden, wo Workshops und Referate rund um das Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit stattfinden sollen. Aktivistinnen und Aktivisten erklären vor Ort, dass der Platz bis und mit Freitag besetzen wollen. In diesem Zeitraum findet im Bundeshaus die letzte Woche der Herbstsession statt.

Die Besetzung finde statt aus Protest gegen das politische und wirtschaftliche System, welches für die Klimakrise verantwortlich sei, hiess es weiter in der Mitteilung. Die Aktivisten laden laut dem Communiqué weitere Bürgerinnen und Bürger ein, auf den Bundesplatz zu kommen und sich dem Protest gegen die Klimakrise anzuschliessen.

Die Kantonspolizei ist vor Ort und lässt die Aktivistinnen und Aktivisten vorerst gewähren. Nicht besetzt sind die Bundes- beziehungsweise Kochergasse sowie die Zugänge zum Bundeshaus.

In Bern kommt es zu Verkehrsbehinderungen. So werden etwa die Busse zwischen Bahnhof und Zytglogge umgeleitet, wie Bernmobil meldet.

