Wegen Centricus-Deal – Hunderte FCB-Fans geben ihre Jahreskarte zurück Aus Protest gegen Bernhard Burgeners Pläne bekunden am Samstag hunderte FCB-Anhänger ihren Frust auf besondere Weise. Luc Durisch

Die Schlange der Fans ging bis fast vor die Kestenholz-Garage. Foto: Lucia Hunziker

Es ist ein drastischer Schritt, zu welchem die Muttenzerkurve vergangenen Mittwoch aufrief: Die treusten FCB-Fans sollen am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr in physischer Form ihre Saisonkarte zurückgeben, um so gegen die Pläne von Präsident Bernhard Burgener zu protestieren. Es ist die Reaktion darauf, dass Burgener am letzten Montag verkündete, dass er sein Drag-Along-Recht geltend gemacht habe. Dies ermögliche es ihm, seine und David Degens Aktien an die Basel Dream & Vision AG zu veräussern. Obwohl eine superprovisorische Verfügung Burgener aktuell einen solchen Verkauf verbietet, sehen die Fans die Institution FCB in Gefahr.

Dem Aufruf der Muttenzerkurve, der auch von «Yystoo für e FCB» unterstützt wird, kamen am Samstag Hunderte Fans nach. Um 11 Uhr reichte die Schlange der Fans vor dem Kassenhäusschen beim Sektor B bis fast bis zur Kestenholz-Garage. Und dies obwohl der Club am Freitag bekannt gab, dass er sich gezwungen sieht, die Fanshops beim Stadion und der Schifflände zu schliessen, um seine Mitarbeiter zu schützen. Als Grund gab der FCB auf seiner Homepage an, dass nicht abschätzbar sei, wie viele Fans diesem Aufruf folgen werden und das eine mögliche Nicht-Einhaltung der Schutzmassnahmen den Club beunruhigen.

Viele FCB-Fans setzen am Samstag ein Zeichen und geben ihre Jahreskarte ab. Video: Lucia Hunziker

Doch die Befürchtungen des Clubs blieben unbegründet. Die Initianten der Aktion hatten vorgesorgt und bis zur Kestenholz-Garage Sicherheitsabstandmarkierungen auf dem Boden angebracht. Zudem trugen die meisten Fans eine Maske und wurden, sobald sie die Karte abgegeben hatten, aufgefordert, den Platz zu verlassen. Sogar eine Quittung wurde verteilt, die die anstehenden Fans ausfüllen konnten, um so den Abgabeprozessen zu beschleunigen. Bis um 12 Uhr konnten so alle abgabewilligen Fans ihre Karte dem Club zurückgegeben.

Diese Abgabe der Jahreskarte fiel den meisten anwesenden FCB-Anhängern nicht leicht. Aber sie sehen es als letzte Chance, den FCB in Basler Händen zu behalten. Ein Fan, der seit über 20 Jahren eine Saisonkarte besitzt, sagt: «Es ist die letzte Karte, die wir spielen können, um Burgener vom Verkauf an ausländische Investoren abzuhalten.»

Die Vorderseite der Quittung, die von der Muttenzerkurve verteilt wurde. Foto: BaZ

«Aus Liebe zum FCB»

Ein anderer langjähriger Anhänger sagt: «Wir machen das aus Liebe zum FCB und nicht, weil wir nicht mehr zum FCB stehen oder nicht mehr Spiele schauen wollen. Es ist aber das einzige, was wir als Fans tun können.» Viele Anhänger sehen das ähnlich. Die meisten bleiben auch Mitglieder des Clubs.

Dass dieses Signal bei FCB-Präsident Burgener ankommt, bezweifeln die meisten Anwesenden. Eine FCB-Anhängerin befürchtet: «Ich glaube, er ist überzeugt von dem, was er tut und macht daher bis zum bitteren Ende weiter.» Ein anderer Fan hofft, dass wenigstens die Botschaft in Burgeners Umfeld ankommt und diese ihn zum Rücktritt bewegt. Für viele der Anwesenden ist jedenfalls klar: Wenn sich in der Führungsetage nichts ändert, bleiben sie den FCB-Spielen in Zukunft fern.

Wie viele dies effektiv sind, ist schwierig abzuschätzen, vor allem auch, weil viele Fans ihre Jahreskarte wohl auch auf dem Postweg zurückgeschickt haben dürften. Eine offizielle Mitteilung des Clubs steht noch aus.

Fehler gefunden?Jetzt melden.