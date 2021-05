Esther Kellers erster Auftritt – Hundert Tage im Amt, immer noch unfassbar Die Basler GLP-Regierungsrätin tritt beim umstrittenen Kinderspital-Parking auf die Bremse. Kritik ist ihr gewiss. Jan Amsler

«Begrünen, beschatten, bewässern»: Esther Keller arbeitet derzeit an einem «Stadtklimakonzept». Foto: Dominik Plüss

Esther Keller ist unfassbar. Da wäre ihre steile politische Karriere: Nach nur anderthalb Jahren im Grossen Rat wird sie als erste GLP-Vertreterin in die Basler Kantonsregierung gewählt. Unfassbar ist sie aber auch in dem Sinn, nicht wirklich greifbar zu sein; es ist schlicht wenig Konkretes von ihr bekannt. Das hat mit der kurzen politischen Laufbahn der 37-Jährigen zu tun, aber auch mit ihrer Parteizugehörigkeit. Von links bis rechts wirft man den Grünliberalen vor, einen unverlässlichen Schlenkerkurs zu fahren.

Am Donnerstag nutzte Keller die Gelegenheit, um nach den ersten rund hundert Amtstagen einen Einblick in ihre Tätigkeit zu gewähren. Sie sei «sehr, sehr gut» gestartet, obwohl es sich zu Beginn angefühlt habe, «als besteige man ein Schiff mit 1300 Personen und muss dann sogleich das Ruder übernehmen». Der neue Kurs ist auch innerhalb dieses Schiffs, dem Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), spürbar: Von nun an spricht man die Chefin mit «Du» an.