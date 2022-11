In Untersuchungshaft – Hundemörder soll Ex-Partner der Halterin sein Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat einen 31-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter Verdacht, den Labrador «Samy» ertränkt zu haben. Sebastian Schanzer

Der fünfjährige Labrador «Samy» ist wohl ertränkt worden. Foto: Facebook

Vor knapp drei Wochen ist in Laufen ein fünfjähriger Labrador aus einem Auto gestohlen worden. Das Fahrzeug war an der Bahnhofstrasse parkiert, ein Fenster teilweise geöffnet. Die Halterin befand sich in einem Restaurant. Eine gute Woche nach dem Diebstahl wurde der Labrador bei Breisach in Deutschland tot aus dem Rhein geborgen. Die deutsche Polizei ging davon aus, dass das Tier ertränkt wurde.

Nun hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft den möglichen Täter gefasst. Dieser soll in einer Beziehung mit der Besitzerin des Hundes gestanden haben. Wegen weiterer möglicher Delikte des 31-jährigen Deutschen im Bereich der häuslichen Gewalt hat ihn die Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesteckt. Möglich also, dass es sich beim mutmasslichen Täter um den Ex-Partner der Hundehalterin handelt. Für den Verhafteten gilt die Unschuldsvermutung. Aufgrund des laufenden Verfahrens gibt die Staatsanwaltschaft keine weiteren Informationen zum Fall preis.

Sebastian Schanzer

