Polizei sucht Zeugen – Hund beisst Kleinkind ins Gesicht In Münchenstein wurde ein dreijähriges Mädchen von einem Hund leicht verletzt, nachdem sie diesen streicheln wollte. Raphaela Portmann

Der Hund habe unerwartet und plötzlich zugebissen (Symbolbild) Foto: Vetss

Die Baselbieter Polizei teilt am Dienstag in einer Medienmitteilung mit, es sei am Donnerstag in Münchenstein zu einem Zwischenfall zwischen einem Mädchen und einem bissigen Hund gekommen: Am Nachmittag des 1. Aprils 2021, kurz vor 16.15 Uhr, sei an der Bottmingerstrasse in Münchenstein Baselland ein Kleinkind von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht die Hundehalterin sowie Zeugen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basellandschaft spazierte eine Mutter mit ihren beiden Kindern auf dem Trottoir der Bottmingerstrasse entlang. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 24 sei ihnen eine ungefähr 20-jährige Frau mit brauner Brille entgegen gekommen, welche zwei Hunde (schwarz und braun) mit sich führte.

Nach Absprache mit der Halterin wollten die Kinder die Hunde streicheln, worauf eines der Tiere das dreijährige Mädchen plötzlich in die Nase gebissen habe. Die Mutter habe sich mit ihrer Tochter umgehend in ein Spital begeben, wo die Verletzung behandelt werden musste. Angaben zur Hundehalterin sind nicht bekannt.

Zwecks Klärung des genauen Hergangs sucht die Polizei die Hundehalterin und weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Meldungen sind an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basellandschaft zu richten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.