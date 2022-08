Salman Rushdies Sohn – Humor des Vaters trotz Angriffs intakt Nach der Messerattacke in den USA befindet sich der Schriftsteller nach Angaben seiner Familie und seines Agenten auf dem Wege der Besserung.

Wegen eines Buches seit Jahrzehnten mit dem Tod bedroht: Salman Rushdie. Foto: Matt Crossick (PA Wire/dpa)

Der Sohn des bei einem Angriff am Freitag schwer verletzten Autors Salman Rushdie hat bestätigt, dass es seinem Vater besser geht. «Trotz seiner schwerwiegenden und lebensverändernden Verletzungen bleibt sein üblicher kämpferischer und aufsässiger Sinn für Humor intakt», schrieb Zafar Rushdie am Sonntag in einer Erklärung auf Twitter.

«Wir sind sehr erleichtert, dass er gestern vom Beatmungsgerät und der zusätzlichen Sauerstoffversorgung genommen wurde und in der Lage war, ein paar Worte zu sagen», heisst es darin weiter. Der Zustand seines Vaters bleibe aber weiter kritisch und er sei in umfangreicher medizinischer Behandlung. Ein Sprecher Salman Rushdies bestätigte der Deutschen Presse-Agentur dpa die Authentizität des Twitter-Accounts von Zafar Rushdie.

Für den 75-Jährigen habe ein langer «Weg der Genesung» begonnen, teilte sein Agent Andrew Wylie am Sonntag in einer Erklärung an die «Washington Post» mit. «Die Verletzungen sind ernst, aber sein Zustand entwickelt sich in die richtige Richtung», fügte Wylie hinzu. Rushdies Genesung werde aber ein langwieriger Prozess sein.

Salman Rushdie war am Freitag bei einer Veranstaltung in Chautauqua im Westen des US-Bundesstaats New York von einem Mann angegriffen worden und wird seitdem in einem Spital im angrenzenden Pennsylvania behandelt. Ruchdie wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt, noch hat die Polizei aber kein Motiv bestätigt. Der mutmassliche Angreifer, ein 24 Jahre alter Mann, sitzt in Untersuchungshaft.

Verdächtiger: «Nicht schuldig»

Der von der Polizei als Hadi Matar identifizierte Angreifer erschien am Samstag zu einer Anhörung vor Gericht in Chautauqua. Zum gegen ihn erhobenen Vorwurf des «Mordversuches» erklärte er sich über seinen Anwalt für nicht schuldig.

Matars Familie stammt offenbar aus einem Dorf im Süden des Libanon. Nach Angaben eines AFP-Reporters in dem Ort Jarun sollen die Eltern geschieden sein. Der Vater lebt nach wie vor dort, Kontakt zu Journalisten lehnte er aber ab. Der Dorfvorsteher sagte AFP, Matar sei «in den USA geboren und aufgewachsen».

Der Mann, der Salman Rushdie mit einem Messer angriff, wird vor ein Gericht geführt. Foto: Keystone

In der westlichen Welt löste der Angriff grosses Entsetzen aus. Wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed in Rushdies Buch «Die Satanischen Verse» hatte 1989 Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini in einer Fatwa zur Tötung des Schriftstellers aufgerufen. Jahrelang lebte Rushdie unter strengem Polizeischutz an immer wieder wechselnden, geheimen Orten. Seit einiger Zeit führte er aber wieder ein relativ normales Leben und trat immer wieder in der Öffentlichkeit auf.

Wegen Rushdies Werk «Die satanischen Verse» aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini dazu aufgefordert, ihn zu töten. Er warf ihm vor, den Islam, den Propheten und den Koran beleidigt zu haben.

SDA/AFP

