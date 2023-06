Ende eines FCB-Missverständnisses – Hugo Novoa verlässt den FC Basel vorzeitig Ein halbes von eineinhalb Leihjahren genügte, damit Spieler und Club feststellten, dass sie nicht füreinander gemacht sind. Oliver Gut

Konnte in Basel nicht Fuss fassen: Hugo Novoa. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wären da zwei einzelne Entscheide in zwei einzelnen Partien nicht gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Fakt ist: Hugo Novoa verlässt den FC Basel nach nur einem halben Jahr bereits wieder. Und es ist dies nicht die Geschichte eines steilen Aufstiegs samt einträglichen Transfers. Sondern die Geschichte, die im Profifussball wohl häufiger geschrieben wird: jene eines Missverständnisses, eines Scheiterns.

Der FC Basel, der Spieler und Rasenball Leipzig, wo der 20-jährige Spanier einen laufenden Vertrag hat, haben sich – wie allgemein erwartet und von der BaZ geschrieben – darauf geeinigt, die Ausleihe vorzeitig zu beenden. Bis zum Sommer 2024 wäre Zeit gewesen, um sich gegenseitig kennen zu lernen, sich füreinander zu interessieren, vielleicht gar ein festes Engagement einzugehen. Doch so lange mochte nach diesem halben Jahr keiner mehr warten, weil alle schon ihre Meinungen gemacht hatten: Der FCB und Novoa – das funktioniert nicht. Und auch in Leipzig hat man vorerst keine Verwendung, sondern strebt ein weiteres Leihgeschäft an anderem Orte an.

Mit zu dieser Entwicklung beigetragen hat womöglich auch ein Tor des Spaniers, das regulär gewesen wäre, aber nach Einschreiten des VAR wegen Foulspiels fragwürdig annulliert wurde. Das war am 4. März beim Basler 1:0-Sieg in Luzern. Was den Knoten hätte lösen können, tat es nicht. Gewiss einen Einfluss dürfte gehabt haben, was acht Tage später geschah: Im Heimspiel gegen den FC St. Gallen wurde Novoa von Interimstrainer und Sportdirektor Heiko Vogel ein- und kurz vor Schluss, gerade mal 18 Minuten später, wieder ausgewechselt. Im Fussball beliebt man in diesem Fall von «Höchststrafe» zu sprechen, dieses Mal begründet durch das Schweigen des Spielers, der verheimlicht haben soll, dass er schon zuvor angeschlagen war.

Schliesslich fiel Novoa dann zeitweise auch noch verletzt aus. Und als er wieder fit war, kam er – offenbar auch geplagt von Heimweh nach Spanien – nie mehr auf Touren. So, dass er den FC Basel nun mit wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen, drei Assists und einem Tor verlässt, das ihm danach keiner mehr nahm.

Begleitet wird er vom nicht neuen Eindruck, dass Wintertransfers sich weit seltener als Verstärkung erweisen, als das jene Zugänge tun, die im Sommer kommen. Eine besonders düstere Bilanz weist dabei der FC Basel auf, seit David Degen das Zepter übernommen hat: Von sechs Profis, die in den vergangenen zwei Winterperioden erstmals zum FCB stiessen, steht aktuell nur noch Emanuel Essiam im Kader. Die anderen Namen (Szalai, Pavlovic, Katterbach, Tschalow) schrieben wie Novoa Episoden, die durchaus interessant waren. Aber von keinem lässt sich sagen, dass er für Rotblau wirklich ein Gewinn war.

Lesen Sie mehr zum FC Basel Chris Kauffmann und der FC Basel FCB-CEO: «Reich gespart hat sich noch keiner»

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.